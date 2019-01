Carrières Auto offre une solution aux besoins accrus de main-d'oeuvre chez les concessionnaires d'automobiles Québécois





Au Québec, un employé de l'industrie automobile gagne un salaire hebdomadaire moyen de plus de 1 000$, soit le double de salaire moyen de l'industrie du commerce de détail.

MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Carrières Auto sera présent au salon international de l'auto de Montréal offrant des opportunités de carrière de choix pour les chercheurs d'emplois québécois.

«Carrières Auto est une des meilleures solutions pour des personnes cherchant des emplois de qualité comme le prouvent les différentes études provinciales et nationales », indique Astrid Mauger, spécialiste du marketing pour la CADA.

En effet, les données de Statistique Canada des trois premiers trimestres de 2018 démontrent que le secteur automobile québécois offre un salaire hebdomadaire moyen de 1 028$, ce qui représente près de deux fois plus que le salaire hebdomadaire moyen de l'industrie du commerce de détail estimé à 539 $.

Une grande demande de main-d'oeuvre dans l'industrie a d'ailleurs été remarqué par le comité sectoriel de la main d'oeuvre des services automobiles (CSMO-Auto) du Québec lors de son dernier diagnostic sectoriel en 2017. Ce même rapport estimait que le salaire horaire moyen chez les concessionnaires d'automobiles au Canada pouvait s'élever jusqu'à 22,66 $ de l'heure, ce qui est bien au-dessus du salaire minimum provincial et fédéral.

De plus, un récent sondage auprès de concessionnaires canadiens de la Corporation des associations des détaillants automobiles (CADA) indique que 99,5 % des répondants prévoient d'embaucher entre une et six personnes, que 44,7 % d'entre eux prévoient en engager entre six et 20 au cours des 12 prochains mois et que 4,7 % pensent pourvoir plus de 20 postes dans leur concession d'ici un an.

Les concessionnaires d'automobiles emploient un peu plus de 34 000 employés au Québec et plus de 150 000 personnes à travers le pays. Le secteur automobile a aussi connu une de ses meilleures années en termes de vente de véhicules, avec près de 2 millions de véhicules vendus en 2018 à travers le pays.

« L'industrie automobile présente une grande diversité de poste, tant dans la mécanique et la vente, mais aussi dans les ressources humaines, l'administration, la comptabilité et même la technologie de l'information », continue Mauger.

Ce sont des constats tels que ceux-là qui ont poussé au lancement du programme Carrières Auto, par la Corporation des associations de détaillants automobiles (CADA) en juin dernier. Carrières Auto fait le pont entre les chercheurs d'emploi et les carrières disponibles près de chez eux dans l'industrie automobile.

« Le message est simple, il y a une place pour tout le monde dans l'industrie automobile; on invite tous les chercheurs d'emploi québécois à propulsez leur futur et démarrer leur carrière dès aujourd'hui! » continue Mauger.

Le programme Carrières Auto a pour but de promouvoir les nombreuses carrières valorisantes et bien rémunérées qui existent dans les concessions d'automobiles de partout au pays. Le programme Carrières Auto cible principalement les milléniaux, les femmes, les néo-Canadiens et les anciens combattants. Le programme offre une plateforme en ligne, qui fait le lien entre les chercheurs d'emploi et les postes à pourvoir dans les concessions de véhicules neufs de tout le Canada, en plus de fournir des conseils pertinents sur la formation et la recherche d'emploi. Visitez https://carrieresauto.com/.

