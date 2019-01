Bear Clan Patrol reçoit le soutien de Bell Cause pour la cause et de la Ville de Winnipeg





Le don de 200 000 $ contribuera à l'expansion des services en santé mentale offerts aux personnes vulnérables de la collectivité

WINNIPEG, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause et la Ville de Winnipeg ont annoncé aujourd'hui un don conjoint de 200 000 $ à Bear Clan Patrol, un organisme communautaire offrant des services axés sur la sécurité et l'appartenance, le mieux-être mental, la résolution de conflits et la prévention de crimes aux gens vulnérables de la collectivité.

Ce nouveau financement aidera Bear Clan Patrol à élargir la couverture de ses patrouilles, à développer son programme de distribution alimentaire et à embaucher une nouvelle ressource pour son programme de consultation.

« Bell Cause pour la cause est fière de s'associer à la Ville de Winnipeg pour soutenir Bear Clan Patrol dans ses efforts visant à offrir un environnement sécuritaire et accueillant aux membres de la collectivité aux prises avec des problèmes de santé mentale, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Bear Clan Patrol a un effet positif dans la vie des personnes les plus vulnérables de Winnipeg, et nous sommes ravis d'appuyer le travail impressionnant accompli par l'organisme. »

« Je suis heureux de soutenir Bear Clan Patrol, qui a une influence remarquable dans notre collectivité, a affirmé Brian Bowman, maire de Winnipeg. Les efforts de l'organisme, axés sur un service communautaire bénévole, continuent d'être une source de fierté et d'inspiration. Il est formidable de voir Bell Cause pour la cause octroyer une somme aussi généreuse à Bear Clan Patrol, et je salue les responsables de l'initiative pour leur soutien. »

Grâce au don de 150 000 $ de Bell Cause pour la cause, jumelé aux 50 000 $ accordés par la Ville de Winnipeg, les bénévoles et le personnel de Bear Clan Patrol pourront augmenter leur niveau d'engagement, en faisant passer leur capacité de 450 personnes à pas moins de 1 450 personnes par semaine. Les fonds supplémentaires serviront également à élargir la capacité du programme de distribution alimentaire, qui passera de 250 à 750 personnes par semaine, en plus de permettre l'embauche d'une nouvelle ressource et la mise en place d'un programme hebdomadaire de consultation pour 25 personnes.

« Depuis quatre ans, la Bear Clan Patrol de Winnipeg propose des solutions qui visent à procurer un sentiment de sécurité et d'appartenance à ses membres et aux gens qu'elle sert dans la communauté, a souligné James Favel, directeur général de Bear Clan Patrol Inc. C'est incroyable de voir ce qu'un groupe de personnes engagées peut accomplir. Nos bénévoles et notre personnel sont profondément reconnaissants du soutien accordé par Bell Cause pour la cause et la Ville de Winnipeg. »

Bell Cause pour la cause au Manitoba

Dans la foulée du lancement de Bell MTS au Manitoba en 2017, Bell Cause pour la cause a annoncé qu'elle étendrait ses activités à cette province en créant un nouveau fonds spécialement consacré à la santé mentale chez les Autochtones. L'annonce d'aujourd'hui constitue le troisième engagement d'importance provenant de ce fonds, après le don versé au centre Ma Mawi Wi Chi Itata en mai 2017 et celui attribué à l'organisme Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin en janvier 2018. L'équipe Bell Cause pour la cause continue ses consultations auprès des leaders des communautés autochtones manitobaines concernant les plans relatifs au futur financement de programmes.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 30 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des interactions suivantes pendant la Journée Bell Cause pour la cause; les participants n'ont pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell et de Bell MTS

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell et de Bell MTS

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867 449 649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard le 30 janvier. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93 423 628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse les 100 millions $ le 30 janvier.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

