Lancement d'Iridium Certus (SM), le premier service haut débit véritablement mondial





Les équipes, les actifs, les véhicules autonomes et les navires déployés peuvent désormais activer cette plateforme de connectivité à la pointe de la technologie

MCLEAN, Virginie, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Iridium Communications Inc. (NASDAQ : IRDM) a annoncé aujourd'hui le lancement commercial de son service haut débit, Iridium Certus, la première nouvelle capacité issue du programme de remplacement de satellites Iridium® NEXT, qui représente un investissement de 3 milliards de dollars. Iridium Certus est une plateforme unique conçue pour le développement d'applications spécialisées. Seul service haut débit véritablement mondial, elle offre un accès Internet itinérant et un accès vocal de qualité supérieure. Ce service permet aux équipes déployées de disposer d'un bureau mobile et offre aux actifs, véhicules autonomes, trains, avions et navires en mer une communication à distance bidirectionnelle. Il inclut également des services de sauvegarde des vies humaines, domaine dans lequel Iridium Certus est particulièrement bien adapté aux besoins de communication critiques des équipes opérant au-delà de la couverture mobile, y compris les premiers intervenants et les organisations de recherche et de sauvetage. Cette annonce marque la fin d'une vaste phase de tests réalisés à l'échelle mondiale, dont des essais bêta menés auprès de clients en direct. Le service initial est destiné aux applications maritimes et terrestres, les solutions aéronautiques d'Iridium Certus devant être proposées plus tard en 2019, une fois certifiées.

Iridium Certus propose une suite d'applications de mobilité unique et de grande valeur ainsi que de véritables fonctionnalités de communication mobile avec la robustesse et la fiabilité que l'on peut attendre d'un réseau d'utilisateurs à la pointe de la bande L. Il permet notamment d'assurer la sécurité des travailleurs isolés, des équipages en mer ou des avions opérationnels et de maintenir des communications d'une qualité constante, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Iridium Certus peut également servir à des applications utilisant des dispositifs IdO déployés à distance ou des plateformes mobiles telles que des drones pour établir des liaisons de commande et de contrôle vitales afin de transporter sur de longues distances des fournitures critiques telles que des vaccins et des médicaments.

« Le lancement d'Iridium Certus marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire d'Iridium, un chapitre qui va nous faire faire un grand bond en avant, nous et nos partenaires. Fondamentalement, Iridium Certus est un moteur d'innovation pour l'avenir. Il nous permettra de fournir des connexions haut débit aux équipes, aux véhicules et aux dispositifs IdO importants qui se trouvent dans les 80 % de la planète ne disposant pas de couverture mobile », a déclaré Matt Desch, PDG d'Irium. « Nos partenaires ont déjà commencé à adopter ce nouveau service que toutes les industries cibles ont attendu avec impatience. Le lancement de ce service est un exploit de taille qui fait déjà bouger le statu quo en proposant des services et des terminaux plus compacts, plus rapides, plus légers et plus économiques. »

Iridium a estimé à environ 700 millions de dollars la taille du marché des services haut débit spécialisés dans la bande L. Avant le lancement d'Iridium Certus, la société détenait une part de marché d'environ 25 millions de dollars dans les services maritimes haut débit et espère bien la voir augmenter avec ce service plus rapide et plus compétitif. Iridium avait précédemment publié des prévisions selon lesquelles les revenus issus d'Iridium Certus atteindraient un rendement annualisé d'environ 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2021.

« Iridium Certus fournit des connexions en temps réel partout où vont nos navires. En conséquence, les communications à bord des navires, les systèmes de performance des navires et les équipages eux-mêmes ne sont jamais hors de contact. Nous sommes maintenant en mesure de mettre à niveau nos terminaux haut débit existants vers Iridium Certus afin de bénéficier du meilleur débit au meilleur coût en utilisant le réseau mondial le plus moderne », a déclaré Holger Börchers de la société Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, basée à Leer, en Allemagne. « Pour nous, Iridium Certus marque un tournant. »

Outre le fait qu'ils fonctionnent sur la seule constellation de satellites véritablement mondiale, les terminaux Iridium Certus sont plus compacts, offrent des vitesses plus élevées et sont plus économiques que les offres haut débit en bande L de la concurrence. Les terminaux sont fabriqués par Cobham (maritime), Thalès (maritime, aéronautique et terrestre), Collins Aerospace (aéronautique), L3 (aéronautique), Gogo (aéronautique) et Satcom Direct (aéronautique). À ce jour, 35 fournisseurs de services de classe mondiale sont autorisés par Iridium à fournir ce service dans le monde.

« Rocky Mountaineer est un train touristique de luxe qui traverse des régions très éloignées du nord-ouest du Pacifique et de l'ouest du Canada. Iridium Certus a fait tout ce que nous pouvions espérer pour nous assurer des communications constantes, malgré les conditions difficiles sur le plan opérationnel », a déclaré Chris Sepp, directeur principal des technologies de l'information chez Rocky Mountaineer. « Il s'agit d'une importante mise à niveau de nos capacités existantes qui a des effets positifs sur la sécurité, le suivi et l'efficacité de notre système. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à doter nos trains de ce service. »

Iridium Certus répond aux besoins des utilisateurs de communications par satellite en leur proposant une suite complète de solutions pour les applications maritimes, mobiles terrestres, aéronautiques, gouvernementales et IdO. Maintenant que le service est disponible, les navigateurs disposeront pour la première fois d'un éventail de choix plus compétitifs au moment d'évaluer les solutions de connectivité pour navires, quelle que soit la taille de ces derniers, ce qui contribuera au passage au numérique des bateaux et au mouvement des bateaux autonomes. Les utilisateurs mobiles terrestres seront en mesure de connecter des véhicules et des actifs « en déplacement » n'importe où sur la planète, avec des équipements et des solutions personnalisables pouvant passer de la connectivité mobile à la connectivité par satellite si nécessaire pour maîtriser les coûts. Lorsque les terminaux seront disponibles courant 2019, les utilisateurs du secteur de l'aéronautique auront accès aux solutions Iridium Certus, qui prennent en charge toute une gamme de fonctionnalités destinées aux avions, dont la mise en place dans les cabines des jets d'affaires d'une connectivité permettant de profiter de fonctions de bureau mobile. Les futures applications pour poste de pilotage contribueront à encourager l'adoption de satcom comme moyen principal de communication avec les avions.

Pour les utilisateurs gouvernementaux, Iridium Certus fournit une solution sécurisée qui répond aux besoins critiques des militaires, tels que des équipements véritablement mobiles et suffisamment résistants et robustes pour supporter une utilisation dans des zones de combat à haut risque et des intempéries. Pour les applications IdO, Iridium Certus proposera à l'avenir des applications de données IP (Internet Protocol) sur des dispositifs portables plus compacts et économiques. Ces applications seront destinées à des marchés verticaux tels que l'IdO industriel, la foresterie, les services publics, le contrôle de surveillance et l'acquisition de données (SCADA), le transport et la construction, entre autres. Au cours de la prochaine année, Iridium prévoit de lancer un émetteur-récepteur encore plus polyvalent permettant d'avoir des terminaux plus compacts, plus légers et plus portatifs pouvant être utilisés sur des véhicules, des drones, des bouées, des animaux en voie de disparition, etc. Par la suite, ces émetteurs-récepteurs seront intégrés à un ensemble de dispositifs alimentés par des batteries longue durée, idéaux pour les applications IdO dans les environnements isolés.

Iridium lance ce service, qui sera proposé dans diverses classes de vitesse, avec l'offre Iridium Certus 350 (352/352 Kbps). Cette offre prend en charge des fonctionnalités telles que l'Internet et des services vocaux de haute qualité vers des terminaux compacts conçus spécifiquement pour les applications maritimes, aéronautiques et terrestres/véhicules. Les terminaux pourront être mis à niveau vers la classe de vitesse supérieure, Iridium Certus 700 (352/704 Kbps) au moyen d'une mise à jour du micrologiciel une fois cette dernière disponible. Les premières activations du service ont eu lieu en décembre 2018 et ont montré d'excellentes performances système.

Iridium Certus utilise le réseau de satellites Iridium en orbite terrestre basse, composé de 66 satellites interconnectés qui forment un réseau de couverture tout autour de la planète. Contrairement à d'autres systèmes satellites, l'architecture interconnectée d'Iridium permet un transit en temps réel des données, quel que soit l'emplacement de l'émetteur et du récepteur, sans avoir besoin de recourir à de nombreuses stations au sol. Elle lui permet également de maintenir une couverture uniforme et de haute qualité, y compris dans les océans et les régions polaires.

À propos d'Iridium Communications Inc.

Iridium est le seul et unique réseau de communications voix et données mobiles par satellite à couvrir l'ensemble du globe. Iridium permet de relier en temps réel les personnes, les entreprises et les actifs partout sur la planète. En collaboration avec son réseau d'entreprises partenaires, Iridium fournit aux marchés nécessitant des communications véritablement mondiales un large éventail de solutions fiables et novatrices. La société a récemment effectué le dernier lancement prévu de son réseau de satellites de prochaine génération, Iridium NEXT, et prévoit de terminer la mise à niveau dans les prochaines semaines. Le siège social d'Iridium Communications Inc. se situe à McLean, en Virginie, aux États-Unis. Ses actions ordinaires s'échangent sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole IRDM. Pour plus d'informations sur les produits, services et solutions partenaires d'Iridium, consultez le site www.iridium.com.

