EY Canada inaugure un nouveau Centre d'excellence pour les services en assurance et en actuariat





Les bureaux de Québec et de Toronto offriront des services bilingues de pointe aux assureurs du Canada

Une étude montre que le secteur de l'assurance est confronté à une faible croissance à court terme.

Le Centre éclairera les assureurs sur les nouvelles dispositions réglementaires et la transformation numérique.

Le Centre d'excellence donne accès aux meilleurs talents du pays, dont une équipe francophone chevronnée.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW/ - EY Canada est fière d'annoncer l'ouverture d'un nouveau Centre d'excellence d'EY pour les services en assurance et en actuariat à Québec et à Toronto. Il offrira aux assureurs de partout au pays un accès à des services de pointe répondant aux besoins actuels et futurs les plus importants de leur entreprise.

«Le secteur de l'assurance évoluant quotidiennement, nous devons révolutionner le soutien que nous offrons, affirme Michel Bergeron, leader du secteur Services financiers pour le Québec d'EY. Les assureurs subissent une immense pression pour moderniser leurs entreprises tout en gérant des normes actuarielles et comptables de plus en plus complexes. Le Centre collaborera avec ces entreprises pour établir de meilleures façons de travailler, préciser leurs objectifs et utiliser plus efficacement la technologie.»

Les perspectives 2019 dans le secteur de l'assurance d'EY révèlent que la croissance dans ce secteur devrait rester faible à court terme, exigeant une attention accrue à la technologie et aux initiatives novatrices afin d'optimiser les coûts et de favoriser une plus vaste distribution, d'atteindre de nouveaux marchés et de développer différents créneaux.

«Aujourd'hui, les normes réglementaires, comme l'IFRS 17, ont une incidence majeure sur les modèles d'affaires des assureurs, affirme Simon Girard, leader du nouveau Centre d'excellence de Québec. Les assureurs qui sauront utiliser efficacement les technologies disponibles afin de mettre en oeuvre ces normes de manière stratégique pourront dégager des bénéfices d'affaires importants, et ainsi favoriser leur positionnement concurrentiel.»

En plus de soutenir les clients d'EY dans leur transformation numérique, le Centre d'excellence aidera ces derniers à se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires, notamment celles de l'IFRS 17. Les services comprendront la gestion intégrée de tests et de validation relativement à l'IFRS 17, ainsi qu'un accès à des services sur demande pour répondre à divers besoins en matière d'actuariat, de comptabilité et de fiscalité, et seront tous fournis par une équipe nationale intégrée de professionnels spécialisés.

«Nos gens sont nos meilleurs atouts : nous mettons à contribution - et recrutons - des ressources bilingues à Québec et partout au pays qui possèdent une connaissance approfondie des normes comptables et de l'actuariat et qui détiennent de l'information pertinente afin d'offrir un meilleur service au secteur de l'assurance», ajoute M. Girard.

EY est notamment accréditée pour l'intégration des progiciels de SAS et de Moody's liés à l'IFRS 17 grâce à des bassins importants de ressources déjà qualifiées et chevronnées dans la mise en oeuvre de ces solutions.



À propos d'EY

EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

Pour plus d'information, veuillez visiter le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.

