Québec et Ottawa accordent près de 2 millions de dollars à cinq entreprises de Saint-Hyacinthe qui pourront croître et intensifier leurs efforts de commercialisation

Soutien au développement de cinq entreprises de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières totalisant 1 959 143 $ à Jus Dose inc., SimLeader, Produits Metchro inc., Fabrications ElCargo inc. et PrevTech Innovations inc. Ces apports de fonds permettront aux cinq entreprises situées à Saint-Hyacinthe de se développer en augmentant leur capacité de production, de commercialisation et d'exportation de leurs produits novateurs et d'une qualité exceptionnelle. Les investissements totaux pour ces projets sont évalués à plus de 5 millions de dollars (le détail des contributions annoncées est présenté en annexe).

La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Chrystia Freeland, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ces initiatives créeront plus de 40 emplois dans la région de la Montérégie.

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec (IQ) attribuent des aides financières totalisant près de 1 million de dollars à ces entreprises innovantes pour soutenir la réalisation de leurs projets d'acquisition d'équipements spécialisés ou de développement de marchés hors Québec. Des prêts totalisant 900 000 $ sont ainsi accordés aux entreprises Jus Dose et Produits Metchro par l'entremise des fonds propres d'IQ et du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Les entreprises Fabrication ElCargo, Prevtech Innovations et SimLeader bénéficient pour leur part de contributions financières totalisant 94 143 $, qui sont accordées par l'entremise du Programme Exportation (PEX) du MEI.

De son côté, le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant 965 000 $. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC sous forme de contributions remboursables.

Citations

« L'innovation est un important moteur économique qui contribue à la croissance de nos entreprises et à la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne. Nous célébrons aujourd'hui cinq entreprises dans la région, dont les approches innovatrices ont renforcé les économies locale, québécoise et canadienne. »

L'honorable Chrystia Freeland, C.P., députée fédérale, ministre des Affaires étrangères

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ces cinq entreprises maskoutaines dans la réalisation de leurs projets de croissance et d'exportation, qui contribueront très certainement à stimuler davantage l'économie de Saint-Hyacinthe et de la grande région de la Montérégie. De telles initiatives sont d'ailleurs essentielles pour renforcer l'expertise québécoise et la faire rayonner sur les différents marchés hors Québec. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nos objectifs consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi d'apprendre que ces projets contribueront à la création de plus de 40 emplois de qualité dans la région de la Montérégie. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'industrie manufacturière joue un rôle crucial dans la création de richesse. À Investissement Québec, nous en avons fait une priorité stratégique, et nous continuerons d'inciter nos entreprises à investir dans le virage numérique. Nous sommes fiers de soutenir ces entreprises et de contribuer à la croissance économique des régions. »

Pierre Gabriel Côté, président?directeur général d'Investissement Québec

« Depuis l'arrivée de notre entreprise à Saint-Hyacinthe il y a 3 ans, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien financier de DEC et de plusieurs autres intervenants locaux à deux reprises déjà afin de soutenir notre croissance. Leur dynamisme nous a permis de concrétiser des opportunités d'affaires rapidement. »

Raphael Hubert, cofondateur, Jus Dose inc.

« SimLeader s'est vite imposé comme un chef de file en simulation à travers le monde. Nous considérons les contributions de DEC et du MEI comme des actions concrètes à la réalisation de nos produits et l'exportation de notre savoir. »

Robert-François Demers, directeur général, Développement des Affaires, SimLeader

« La participation financière de Développement Économique Canada pour les régions du Québec fut intégrée à un montage financier global dans lequel participaient des partenaires financiers locaux. Nous avons pu compter sur des intervenants solides, à l'écoute de nos besoins et soucieux de notre réussite. »

David Chabot, directeur général et copropriétaire, Metchro inc.

« Elcargo Fabrication est très reconnaissant des contributions de DEC et du MEI. Les fonds nous ont permis d'accroître considérablement notre présence en Amérique du Nord, tout en créant des emplois supplémentaires de grande qualité, localement. »

Kendrick Martin, président du conseil, ElCargo Fabrication inc.

« La créativité et le pouvoir innovateur sont des atouts distinctifs aux entrepreneurs canadiens. Le support de DEC et du MEI est un outil essentiel à la valorisation et la commercialisation de notre potentiel collectif. PrevTech est privilégié de pouvoir compter sur un tel appui. Nous considérons également les contributions de DEC et du MEI comme des actions concrètes en faveur de la protection de notre patrimoine agricole. La prévention des sinistres dans les opérations agricoles est un facteur important de la productivité de ce secteur crucial de notre économie. »

Pierre-André Meunier, président et fondateur, PrevTech Innovations inc.

Faits saillants

Le programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Annexe - Détail des cinq contributions annoncées pour des entreprises de Saint-Hyacinthe

Entreprise Nature du projet Coûts totaux du projet Contribution du gouvernement du Canada Contribution du gouvernement du Québec Nombre d'emplois créés Jus Dose inc. Augmentation de la capacité de production et acquisition d'équipements spécialisés 1 285 000 $ 280 000 $ 300 000 $ 13 SimLeader

(9161-2499 Québec inc.) Commercialisation et développement de marchés internationaux 1 025 000 $ 200 000 $ 18 240 $ 9 Produits Metchro inc. Augmentation de la capacité de production et acquisition d'équipements spécialisés 1 563 000 $ 200 000 $ 600 000 $ 4 Fabrication ElCargo inc. Commercialisation et développement de marchés extérieurs 625 000 $ 200 000 $ 55 839 $ - PrevTech Innovations inc. Démarrage d'entreprise et développement de marchés hors Québec 540 000 $ 85 000 $ 20 064 $ 15 Totaux

5 038 000 $ 965 000 $ 994 143 $ 41

