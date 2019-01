Les porteurs de titres approuvent les améliorations proposées par Invesco Canada au Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF (ILV)





TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Invesco Canada a annoncé que les porteurs de titres ont approuvé les améliorations proposées au Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF (ILV) lors d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue à Toronto aujourd'hui.

Les objectifs de placement du ILV seront les suivants :

Le ILV cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice S&P EPAC ex-Korea Low Volatility, ou de tout indice qui le remplace, sans couverture, dans le cas des parts non couvertes, ou avec couverture, dans le cas des parts couvertes. Le ILV investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres à faible volatilité de sociétés situées sur des marchés développés dans les régions de l'Europe et de l'Asie-Pacifique, sauf la Corée.

Dans le cadre de l'assemblée d'aujourd'hui, les porteurs de titres ont également approuvé les modifications aux frais payables par le ILV visant à ajouter à ces frais les frais liés aux mandataires en fiscalité et aux réclamations d'impôt.

Ces améliorations devraient entrer en vigueur le 28 janvier 2019 ou aux alentours de cette date.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de FNB.

Certains FNB cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

L'indice S&P EPAC Ex. Korea Low Volatility (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qui a fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à Invesco Canada Ltée. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global («S&P»); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni par leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d'investir dans un tel produit et elles n'assument aucune responsabilité en cas d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions de l'indice.

