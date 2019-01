Walgreens Boots Alliance et Microsoft nouent un partenariat stratégique pour transformer la fourniture de soins de santé





Les deux entreprises entendent améliorer les résultats cliniques et réduire les coûts globaux grâce à des expériences numériques et de vente au détail renforcées et à un engagement au niveau de la recherche et du développement pour créer des solutions de soins de santé dans le cadre d'un accord de sept ans

DEERFIELD, Illinois, et REDMOND, Washington, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) et Microsoft Corp. se sont associées pour élaborer de nouveaux modèles de fourniture de soins de santé, de nouvelles technologies et de nouvelles innovations de vente au détail en vue de promouvoir et d'améliorer l'avenir des soins de santé. Les deux entreprises allieront, d'un côté, la puissance de Microsoft Azure, la plateforme cloud et IA de Microsoft, des investissements dans les soins de santé et de nouvelles solutions de vente au détail et, de l'autre, le nombre de clients, les sites pratiques, les services de soins ambulatoires et le savoir-faire spécialisé de WBA pour rendre la fourniture de soins de santé plus personnelle, plus abordable et plus accessible pour les personnes à travers le monde.

Les systèmes de soins de santé actuels rassemblent de manière complexe des organisations du secteur public et privé, des prestataires, des organismes payeurs, des sociétés pharmaceutiques et d'autres acteurs connexes. S'il y a eu des innovations à certains niveaux dans les soins de santé, il est à la fois nécessaire et possible d'intégrer pleinement le système, et ainsi de rendre au bout du compte les soins de santé plus faciles pour les personnes grâce à des informations fondées sur les données. C'est ce qui a réuni WBA et Microsoft. À travers ce partenariat stratégique, les deux sociétés proposeront des plateformes innovantes permettant des réseaux de santé de prochaine génération, des expériences numériques-physiques intégrées et des solutions de gestion des soins.

« Améliorer les résultats cliniques tout en réduisant le coût des soins est un défi complexe qui exige une collaboration étroite et un partenariat robuste entre le secteur des soins de santé et celui de la technologie », explique Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Avec Walgreens Boots Alliance, nous entendons concrétiser cette promesse en plaçant les personnes au centre de leur santé et de leur bien-être, en alliant, d'un côté, la puissance de la technologie cloud et IA Azure et Microsoft 365 et, de l'autre, l'immense savoir-faire de Walgreens Boots Alliance et son attachement à aider les communautés à travers le monde à mener des vies plus saines et plus heureuses. »

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les sociétés se sont engagées à réaliser des investissements sur plusieurs années dans le domaine de la recherche et du développement (R&D) en vue d'élaborer des solutions de soins de santé, d'améliorer les résultats cliniques et de réduire le coût des soins. Ces investissements viseront des financements, des experts spécialisés, la technologie et les outils. Les deux sociétés exploreront également la possibilité de créer des centres d'innovation conjoints sur les marchés clés. En outre, en 2019, WBA mènera un projet pilote concernant jusqu'à 12 « coins de santé numérique » dans ses boutiques visant la commercialisation et la vente de certains matériels et dispositifs en rapport avec les soins de santé.

« Notre partenariat stratégique avec Microsoft témoigne de notre fort attachement à la création de solutions de fourniture de soins de santé intégrées, de prochaine génération et numériques pour nos clients, transformant nos boutiques en destinations de soins de santé modernes de proximité et enrichissant l'offre à la clientèle », explique Stefano Pessina, vice-président directeur et directeur général de WBA. « WBA travaillera avec Microsoft pour maîtriser les informations qui existent entre les organismes payeurs et les fournisseurs de soins de santé afin d'exploiter, dans l'intérêt des patients et avec leur consentement, notre formidable réseau de sites accessibles et pratiques pour offrir de nouvelles innovations, une plus grande valeur et de meilleurs résultats cliniques dans les systèmes de soins de santé à travers le monde. »

Plateforme de fourniture et de gestion des soins de santé connectée et fondée sur le client

Les deux sociétés veilleront à connecter les boutiques WBA et les systèmes d'informations de soins de santé avec les personnes, où qu'elles soient, via leurs appareils numériques. Cela permettra à ces personnes d'accéder aux services de soins de santé, comme les soins virtuels ? quand, où et de la manière dont cela leur est nécessaire.

L'intégration des informations permettra d'obtenir des renseignements précieux fondés sur la science des données et l'intelligence artificielle (IA) permettant des améliorations fondamentales comme l'appui à la transition des soins de santé vers des sites fondés sur les communautés et la transformation durable dans la fourniture des soins de santé.

En collaborant avec les prestataires de soins des patients, les sociétés noueront un dialogue proactif avec leurs patients pour renforcer l'adhésion au traitement médicamenteux, réduire le nombre de visites aux urgences et limiter les réhospitalisations. Au coeur de ce modèle se trouvent la protection de la confidentialité des données à caractère personnel, la sécurité et le consentement, qui seront des principes de conception fondamentaux, comme le montrent les investissements de Microsoft dans la création d'une plateforme cloud digne de confiance.

En connectant mieux les personnes, les prestataires et les systèmes dans lesquels ils évoluent, le secteur sera en mesure de proposer des soins de santé de meilleure qualité.

Services de soins de santé personnalisés

WBA et Microsoft oeuvreront également pour permettre des expériences de soins de santé plus personnalisées, qu'il s'agisse des soins auto-administrés à titre préventif ou de la gestion des maladies chroniques. WBA s'intéressera à des solutions de gestion du style de vie dans des domaines comme la nutrition et le bien-être via la méthode de fourniture préférée du client, comme des appareils numériques et des applications numériques ou des conseils par des experts dans les boutiques.

Grâce à une combinaison de partenariats R&D et externes spécialisés, un ensemble d'applications pour la gestion des maladies chroniques et la participation des patients doit être élaboré, en même temps qu'un portefeuille de dispositifs d'Internet des objets (IdO) connectés pour la gestion des soins chroniques non aigus, fournies par les technologies cloud, IA et IdO de Microsoft.

Collaborer avec les organismes payeurs, les prestataires et les laboratoires pharmaceutiques pour mettre en oeuvre des solutions visant à améliorer les résultats cliniques à moindre coût

En outre, les deux sociétés s'attèleront à créer un écosystème transparent d'organisations participantes afin de mieux connecter les consommateurs, les prestataires ? comme les pharmaciens de Walgreens et de Boots ? les laboratoires pharmaceutiques et les organismes payeurs. Microsoft et WBA exploiteront réciproquement les résultats de leurs recherches sur le marché et recenseront les partenaires adéquats pour élaborer des solutions.

Par exemple, la participation d'importants réseaux de prestation de soins de santé donnera aux personnes la possibilité de bénéficier de façon transparente des solutions de soins de santé de WBA et des prestataires de soins aigus, le tout dans une seule et même plateforme.

WBA va adopter Microsoft pour ses plateformes informatiques

Dans le cadre de cet accord, Microsoft devient le fournisseur cloud stratégique de WBA, et WBA envisage de migrer la plus grande partie de son infrastructure informatique vers Microsoft Azure. Cette démarche visera de nouvelles plateformes transformationnelles dans les services de vente au détail, de pharmacie et de commerce, de nouvelles capacités dans les données et l'analytique, ainsi que certains systèmes et applications hérités. La société envisage également de déployer Microsoft 365 pour plus de 380 000 employés et boutiques à travers le monde, leur conférant ainsi les outils pour une meilleure productivité, une plus grande sécurité, une collaboration interne et la participation de la clientèle.

La transition de WBA vers la plateforme Microsoft permettra à WBA de réduire ses délais de commercialisation, de mieux comprendre ses clients et de renforcer ses connaissances sur les clients, et en fin de compte de proposer à ses clients et aux communautés des soins, des produits et des services meilleurs et davantage personnalisés. En outre, l'adoption de Microsoft Azure accélère la modernisation et la rentabilité de la technologie pour l'ensemble de WBA.

À propos de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq : WBA) est la première entreprise mondiale de santé et de bien-être dirigée par une pharmacie et la plus grande destination de vente au détail pour la pharmacie, la santé et la vie quotidienne aux États-Unis et en Europe. Walgreens Boots Alliance et les sociétés dans lesquelles elle a des participations mises en équivalence sont présentes dans plus de 25 pays et emploient plus de 415 000 personnes.

Le portefeuille de la société de marques de détaillants et de sociétés inclut Walgreens, Duane Reade, Boots et Alliance Healthcare, ainsi que des marques de produits de soins et de beauté de plus en plus mondiales, comme No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP and Botanics.

Walgreens Boots Alliance est fière d'être une force pour le bien, exploitant plusieurs décennies d'expérience et son échelle internationale, pour prendre soin des personnes et de la planète dans le cadre de nombreuses initiatives de responsabilité sociale et de gestion durable qui ont un impact sur la santé et le bien-être de millions de personnes.

Pour de plus amples informations sur la société, rendez-vous sur www.walgreensbootsalliance.com.

(WBA-GEN)

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique pour ouvrir une nouvelle ère : celle du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu de la planète les moyens d'aller plus loin.

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas historiques sont des énoncés prospectifs en vertu des dispositions relatives aux règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et font l'objet de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, y compris sans s'y limiter, ceux liés au calendrier et à l'efficacité des projets de collaboration, à la capacité de réaliser les atouts anticipés de la collaboration, aux actions concurrentielles du marché et à la capacité d'obtenir les résultats financiers et opérationnels prévus conformément aux montants et aux moments prévus, ainsi que ceux décrits au point 1A (Risk Factors) du formulaire 10-K de Walgreens Boots Alliance, Inc. pour l'exercice clos au 31 août 2018, du formulaire 10-K de Microsoft Corporation pour l'exercice clos au 31 août 2018 et les documents ultérieurs que Walgreens Boots Alliance, Inc. et Microsoft Corporation déposent ou fournissent devant la Securities and Exchange Commission. Au cas où un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se concrétiseraient, ou au cas où les hypothèses sous-jacentes seraient inexactes, les résultats réels peuvent varier sensiblement. Les présents énoncés prospectifs ne valent qu'à la date où ils ont été livrés. Sauf disposition légale contraire, Walgreens Boots Alliance, Inc. et Microsoft Corporation n'assument nullement, et déclinent expressément, l'obligation d'actualiser publiquement tout énoncé prospectif après la date du présent communiqué de presse, que ce soit sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs, d'une évolution des hypothèses ou pour toute autre raison.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808374/Walgreens_Pharmacy_7836_SP0462_SN0460.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808373/MSWBA_graphic_white_01_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 16:28 et diffusé par :