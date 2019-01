Avis aux médias - Manifestation des fonctionnaires fédéraux : Monsieur Trudeau, respectez-nous!





MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec) tiendra une manifestation ce mercredi midi devant l'OTL Gouverneur Sherbrooke. Son objectif : rappeler au premier ministre Justin Trudeau et à ses ministres qu'ils ont promis de faire mieux que les conservateurs et de traiter leurs fonctionnaires avec respect.

« Les libéraux de Justin Trudeau nous tiennent pour acquis! » affirme le vice-président exécutif régional de l'AFPC-Québec, Yvon Barrière. « Juste avant l'élection de 2015, Justin Trudeau avait envoyé une lettre à l'intention à tous les fonctionnaires fédéraux, leur disant que, contrairement aux conservateurs, les libéraux allaient nous traiter avec respect. Quatre ans après, alors que des élections fédérales s'en viennent, ce serait le temps qu'il passe de la parole aux actes!

Rappelons que le gouvernement fédéral tarde à apporter les correctifs nécessaires aux 200 000 erreurs de paye qui sont toujours actives dans Phénix. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le gouvernement a proposé à ses fonctionnaires un odieux gel de salaire dans les négociations actuelles avec le Conseil du Trésor

QUOI? Rassemblement de l'AFPC - Monsieur Trudeau, respectez vos fonctionnaires!

OÙ? OTL Gouverneur Sherbrooke, 3131 Rue King Ouest

QUAND? Mercredi 16 janvier 2019 de 11 h 30 à 13 h 30

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

