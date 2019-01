Avis aux médias : Les plus grands experts de l'abandon du tabac se rassemblent à Ottawa





OTTAWA, 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le tabagisme demeure la principale cause évitable de maladie, d'invalidité et de décès au Canada. Des experts du Canada et du monde entier se rassembleront à Ottawa dans le cadre de la 11 e Conférence annuelle d'Ottawa : Approches cliniques : nouvelles tendances en matière d'abandon du tabac , source par excellence de nouvelles idées et de découvertes en matière de traitement clinique du tabagisme, de développement de programmes et de recherche sur l'abandon du tabac.

Parmi les questions pressantes qui seront abordées à la conférence cette année :

les femmes et la cigarette : défis et possibilités

l'avenir de la cigarette électronique

les programmes d'abandon du tabac dans le Grand Nord canadien (une perspective du Nunavut)

les conséquences de la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme

les effets du cannabis sur le coeur

Cette année, la conférence se tiendra quelques jours avant la Semaine nationale sans fumée, qui se déroulera du 20 au 26 janvier.

Pour voir le programme complet de la conférence (en anglais seulement), rendez-vous sur le site Web du Modèle d'Ottawa pour l'abandon du tabac .

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE



QUOI : 11e Conférence annuelle d'Ottawa sur l'abandon du tabac ? Approches cliniques : nouvelles tendances en matière d'abandon du tabac

QUAND : 18-19 janvier 2019

OÙ : Centre Shaw, 55 promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1N 9J2

POUR OBTENIR DES ENTREVUES AVEC DES PORTE-PAROLE :



Leigh B. Morris

Agent de communication

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

613-316-6409 (cell.)

lmorris@ottawaheart.ca

