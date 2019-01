L'ACEI renforcera l'infrastructure Internet, l'accès en ligne et la littéracie numérique au Canada avec un investissement de 1,25 million de dollars





La période de demande pour le Programme d'investissement communautaire est maintenant ouverte

OTTAWA, le 15 janv. 2019 /CNW/ - À partir d'aujourd'hui, l'ACEI invite les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance et les établissements d'enseignement supérieur du Canada qui ont des projets Internet novateurs ayant besoin de financement à faire une demande de bourse de l'ACEI. La période de demande pour le Programme d'investissement communautaire offrant un financement total de 1,25 million de dollars est maintenant ouverte. Les demandeurs ont jusqu'au 28 février 2019 à 14 h (HNE) pour envoyer leur demande en ligne.

L'ACEI souhaite recevoir des demandes d'une grande variété d'organisations engagées à bâtir un meilleur Canada en ligne. Selon un rapport publié par l'ACEI en juin dernier, les éléments suivants comptent parmi les domaines où les besoins sont les plus criants :

Investir pour étendre l'infrastructure Internet canadienne, particulièrement en connectant les communautés rurales, éloignées et autochtones.

Veiller à ce qu'il y ait plus de Canadiens en ligne, particulièrement des individus marginalisés ou vulnérables souvent écartés de l'économie numérique canadienne.

Renforcer la littéracie numérique chez tous les Canadiens, dont les jeunes, les personnes âgées, les Néo-Canadiens, les peuples autochtones et ceux qui vivent dans la pauvreté, afin qu'ils utilisent Internet de manière sûre et sécuritaire.

Faits saillants

Chaque subvention peut atteindre une valeur de 100 000 $ à l'exception d'une, qui pourrait atteindre 250 000 $.

Les domaines de financement comprennent :

L'infrastructure : développer des services de connectivité pour les communautés régionales, rurales, éloignées ou mal desservies.



L'accès : offrir aux individus et aux communautés la capacité de se connecter à Internet.



La littéracie numérique : améliorer les connaissances et compétences des Canadiens afin qu'ils utilisent Internet de manière efficace et sûre.



L'engagement : mettre sur pied des activités de recherche et de partage de connaissances qui élargissent la compréhension et la participation du public dans l'élaboration de politiques relatives à Internet, dans la gouvernance d'Internet et dans la cybersécurité.



Les services : bâtir des applis et des plateformes en ligne qui répondent à des besoins sociaux, économiques ou environnementaux.

Le Programme d'investissement communautaire de l'ACEI, qui en est maintenant à sa sixième année, a financé 130 projets et distribué 5,45 millions de dollars en subventions à ce jour.

Les organisations intéressées peuvent visiter le cira.ca/cip pour obtenir plus d'information sur le programme, pour savoir comment faire une demande et pour consulter des exemples de projets qui ont reçu du financement par le passé.

Citations de la direction

« Dans le cadre de l'engagement de l'ACEI visant à bâtir un meilleur Canada en ligne, nous sommes fiers de soutenir les organisations canadiennes, souvent aux premières lignes d'Internet et de l'innovation numérique, alors qu'elles améliorent l'infrastructure Internet, qu'elles aident plus de Canadiens à accéder à Internet et qu'elles augmentent la littéracie numérique à l'échelle du pays », explique David Fowler, vice-président du marketing et des communications de l'ACEI. « Cette année, en plus des subventions allant jusqu'à 100 000 $, nous prévoyons de verser jusqu'à 250 000 $ à un bénéficiaire pour renforcer davantage l'Internet canadien. J'encourage toutes les organisations canadiennes admissibles qui ont des projets Internet novateurs ayant besoin de financement à faire une demande au cours de la période. »

Qui peut faire une demande?

Les organisations reconnues comme organismes de bienfaisance par l'Agence du revenu du Canada ;

; Les organismes à but non lucratif;

Les universitaires et chercheurs affiliés à une université ou à un collège canadien.

Veuillez consulter notre document d'orientation sur les subventions pour obtenir plus de détails sur le financement, ainsi que la page Comment présenter sa demande. Les demandes pour le cycle de financement actuel seront acceptées jusqu'au 28 février 2019 à 14 h (HNE).

Au sujet du Programme d'investissement communautaire de l'ACEI

L'ACEI bâtit un meilleur Canada en ligne au moyen du Programme d'investissement communautaire en finançant des projets novateurs menés par des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur qui améliorent Internet pour tous les Canadiens. L'ACEI est mieux connue pour son rôle dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. Bien que cette tâche demeure notre mission principale, nous avons l'objectif beaucoup plus vaste de renforcer l'Internet canadien en tant qu'organisme à but non lucratif composé de membres. Le Programme d'investissement communautaire est une de nos plus précieuses contributions à cet objectif et il finance des projets dans les domaines de l'infrastructure et de l'accès, de la littéracie numérique, des services en ligne et de l'engagement. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme. À ce jour, l'ACEI a soutenu 130 projets avec plus de 5,45 millions de dollars en financement.

