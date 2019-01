Air Canada annonce des améliorations à son contrat d'achat de capacité avec Jazz Aviation S.E.C. (une filiale de Chorus Aviation Inc.) et un placement en titres de capitaux propres de 97,26 millions de dollars dans Chorus





Les modifications apportées au contrat d'achat de capacité (CAC) en vigueur avec Jazz prolongeront la durée du CAC de dix ans, soit du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035; les modifications sont assujetties à la ratification d'une convention collective préliminaire entre Jazz et l'ALPA au nom de ses pilotes.

dix ans, soit du 1 janvier 2026 au 31 décembre 2035; les modifications sont assujetties à la ratification d'une convention collective préliminaire entre Jazz et l'ALPA au nom de ses pilotes. Les modifications simplifieront et moderniseront le parc aérien de Jazz et offriront une plus grande souplesse au parc régional d'Air Canada; on prévoit des économies de 50 millions de dollars pour chacune des années 2019 et 2020 relativement au CAC par la diminution du barème fixe et les réductions liées à l'incitation au rendement.

2020 relativement au CAC par la diminution du barème fixe et les réductions liées à l'incitation au rendement. Lorsque les modifications entreront en vigueur, Air Canada fera un placement en titres de capitaux propres de 97,26 millions de dollars dans Chorus, et Michael Rousseau , chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, sera nommé au conseil d'administration de Chorus.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui une entente visant à modifier et à prolonger le contrat d'achat de capacité (CAC) conclu avec Jazz Aviation S.E.C., une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc., aux termes duquel Jazz exploite actuellement certains vols régionaux d'Air Canada Express. Les modifications devraient assurer la stabilité à long terme de Chorus, en réaffirmant que Jazz demeurera le transporteur Express le plus important d'Air Canada à l'avenir, tout en permettant la croissance des activités de location de Chorus grâce à un placement d'Air Canada en titres de capitaux propres et à la prévisibilité des flux de trésorerie de Jazz provenant des opérations du CAC jusqu'en 2035. Les modifications favoriseront la solidité et la compétitivité de la marque Air Canada Express et de son réseau régional d'un océan à l'autre et permettront à Air Canada de réaliser d'importantes économies grâce au CAC, tout en optimisant la souplesse du réseau et du parc aérien comparativement au contrat actuel.

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à cette entente mutuellement avantageuse avec Jazz et Chorus qui nous apportera une stabilité à long terme, une plus grande certitude quant aux coûts et la souplesse nécessaire pour moderniser le parc aérien régional au profit de nos clients. Les modifications nous permettront d'améliorer la rentabilité de nos services régionaux afin d'être plus concurrentiels, de déployer les appareils les mieux adaptés à un marché régional donné et de générer du trafic supplémentaire pour alimenter notre réseau international, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Comme preuve supplémentaire de l'engagement d'Air Canada à l'égard d'un partenariat à long terme fructueux, lorsque les modifications du CAC entreront en vigueur, nous ferons un placement en titres de capitaux propres de 97,26 millions de dollars dans Chorus. En plus d'harmoniser nos intérêts mutuels, nous croyons que le CAC représente une excellente valeur pour les actionnaires d'Air Canada. »

« Nous avons saisi ensemble cette occasion unique de renforcer notre partenariat à long terme pour les 17 prochaines années, a souligné Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Nous nous réjouissons d'accueillir Mike Rousseau au sein de notre Conseil d'administration : son expertise sera vraiment précieuse pour la poursuite de la stratégie de croissance et de diversification de Chorus. »

Points saillants des modifications du CAC

Prolongation de dix ans de la durée du CAC, du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035.

janvier 2026 au 31 décembre 2035. Simplification et modernisation du parc aérien de Jazz avec l'augmentation du nombre et de la taille des appareils. Les modifications comprendront divers niveaux minimaux d'appareils couverts à différents moments, ce qui donnera à Air Canada la souplesse nécessaire pour optimiser son parc dans le cadre de sa stratégie de réseau.

Maintien de la structure à barème fixe, comprenant de nouvelles modalités atténuant le risque et la rémunération liée au marché, afin de rendre le CAC plus concurrentiel face aux nouveaux rivaux qui entrent sur le marché.

Les économies prévues pour Air Canada sont d'environ 50 millions de dollars pour chacune des années 2019 et 2020, et les économies cumulatives d'environ 53 millions de dollars entre 2021 et 2025, par rapport au cadre du CAC de 2015 (grâce à la diminution du barème fixe et aux réductions liées à l'incitation au rendement); au-delà de 2025, un barème fixe concurrentiel sur le marché s'applique pour la période de prolongation. Ces chiffres appuient les programmes de transformation des coûts d'Air Canada.

les économies cumulatives d'environ 53 millions de dollars entre 2025, par rapport au cadre du 2015 (grâce à la diminution du barème fixe et aux réductions liées à l'incitation au rendement); au-delà de 2025, un barème fixe concurrentiel sur le marché s'applique pour la période de prolongation. Ces chiffres appuient les programmes de transformation des coûts d'Air Canada. Poursuite d'une entente sur la mobilité des pilotes très fructueuse qui permet aux pilotes d'Air Canada Express d'avoir accès à des carrières de pilotes à Air Canada sur une base planifiée.

Air Canada regroupera une plus grande partie de sa capacité régionale globale dans l'aire de desserte de Jazz, ce qui réduira ses coûts régionaux globaux à l'avenir.

regroupera une plus grande partie de sa capacité régionale globale dans l'aire de desserte de Jazz, ce qui réduira ses coûts régionaux globaux à l'avenir. Les modifications entreront en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019, sous réserve d'un certain nombre de conditions, notamment la réalisation du placement d'Air Canada en titres de capitaux propres dans Chorus et la ratification d'une nouvelle convention collective préliminaire entre Jazz et l'Air Line Pilots Association, International (ALPA), le syndicat représentant les pilotes de Jazz.

Points saillants du placement en titres de capitaux propres

Air Canada a convenu de souscrire 15 561 600 actions à droit de vote de catégorie B du capital de Chorus, soit environ 9,99 % des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus émises et en circulation sur une base combinée. Cela représente un placement de ~97 260 000 $ de la part d'Air Canada.

a convenu de souscrire 15 561 600 actions à droit de vote de catégorie B du capital de Chorus, soit environ 9,99 % des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus émises et en circulation sur une base combinée. Cela représente un placement de ~97 260 000 $ de la part d'Air Canada. Les actions de Chorus seront émises à Air Canada au prix de 6,25 $, ce qui représente une prime d'émission de 5 % sur le cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions à la clôture des marchés, le jeudi 10 janvier 2019.

Air Canada et Chorus concluront une convention concernant les droits des investisseurs au titre de laquelle, entre autres choses, Air Canada détiendra les actions du placement, pendant au moins 60 mois, participera au réinvestissement des dividendes de Chorus et acceptera les dispositions habituelles de statu quo, sous réserve de certaines exceptions limitées.

et Chorus concluront une convention concernant les droits des investisseurs au titre de laquelle, entre autres choses, Air Canada détiendra les actions du placement, pendant au moins 60 mois, participera au réinvestissement des dividendes de Chorus et acceptera les dispositions habituelles de statu quo, sous réserve de certaines exceptions limitées. À la clôture du placement en titres de capitaux propres, Michael Rousseau , chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, sera nommé au conseil d'administration de Chorus.

Air Canada n'a pas l'intention de formuler d'autres observations en attendant la ratification de l'accord préliminaire entre Jazz et l'ALPA; un communiqué de mise à jour du marché sera publié lorsque toutes les conditions de clôture relatives à la réalisation des transactions précédemment citées seront remplies.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris la date d'entrée en vigueur des modifications du CAC et la réalisation du placement en titres de capitaux propres, la nomination proposée de M. Michael Rousseau au conseil d'administration de Chorus et la conclusion de la convention concernant les droits des investisseurs. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à de grands risques et incertitudes, ils ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs. L'entrée en vigueur des modifications du CAC et la réalisation du placement en titres de capitaux propres sont assujetties à certaines conditions, et rien ne garantit qu'elles se produiront de la manière décrite dans le présent communiqué, ni qu'elles procureront les avantages prévus. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes en date de celui-ci et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 210 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 52 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 09:44 et diffusé par :