Avis aux médias - Le président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens prendra la parole au Economic Club of Canada





TORONTO, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens (ABC), prononcera un discours demain, au Economic Club of Canada, à Toronto. Dans son allocution, M. Parmenter abordera la vitesse à laquelle le secteur bancaire se transforme et la façon dont les banques évoluent comme piliers de la confiance dans l'économie moderne.

DATE : Le mardi 15 janvier 2019



HEURE : 11 h 30 - 13 h 30



SUJET : « Banques et innovation : un changement fiable »



LIEU : Hôtel Marriott Eaton Centre

525, rue Bay

Toronto (Ontario)

Les journalistes désireux de participer sont priés de communiquer avec mlabreche@cba.ca.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

SOURCE Association des banquiers canadiens

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :