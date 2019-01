/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera l'attribution de nouvelles subventions visant à renforcer la capacité de recherche autochtone et à mieux faire comprendre les facteurs associés à la réconciliation/





SASKATOON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera à qui sont attribuées les subventions Connexion - Capacité de recherche autochtone et réconciliation, dans la foulée de l'appel à propositions spécial visant à financer des projets de recherche interdisciplinaires et transformateurs qui contribuent à la réconciliation.

Ces nouvelles subventions Connexion permettront de consolider la capacité de recherche et l'échange des connaissances au sein des communautés autochtones.

La ministre sera accompagnée de bénéficiaires de subvention ainsi que de dirigeants autochtones et de représentants du milieu de la recherche.

Date : le lundi 14 janvier 2019





Heure : annonce à 9 h (heure du Centre)

visite à 9 h 45 (heure du Centre)





Endroit : Salle Awi-Paskwaw

Parc patrimonial Wanuskewin

RR 4, chemin Penner

Saskatoon (Saskatchewan)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de confirmer à l'avance leur présence auprès d'Alioune Camara, au 613-992-8930 ou à alioune.camara@sshrc-crsh.gc.ca.

