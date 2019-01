Expansion constante de Risen Energy sur le marché mondial de l'énergie solaire





NINGBO, Chine, 12 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La société brésilienne d'études de marché Greener a récemment publié les résultats d'un rapport sur les marchés stratégiques pour la production d'énergie solaire photovoltaïque au second semestre 2018. Sur une période d'un mois, Greener a mené une vaste enquête auprès de fournisseurs de solutions photovoltaïques de toutes tailles à travers le monde, à laquelle 768 intégrateurs de systèmes ont répondu.

Il est à noter que le fabricant chinois de panneaux solaires Risen Energy a été l'intégrateur se classant en troisième position en termes de pénétration du marché brésilien, avec un score de 24,6 % comme indice de portée commerciale dans le pays. Le rapport a souligné en outre que la qualité des modules est l'élément principal que les clients prennent en compte lors du processus de sélection d'une marque, 9,79 % des fournisseurs brésiliens considérant Risen Energy comme leur fournisseur préféré.

Autre nouvelle positive, Risen Energy a signé le 7 janvier un contrat de fourniture de modules de 50 MW avec la société vietnamienne PNPHANOI, conformément et avec le soutien de l'initiative «?Une Ceinture, une Route?» du gouvernement chinois et le plan «?Deux couloirs et un cercle économique?» du gouvernement vietnamien. Risen Energy fournira à PNPHANOI des modules de 50 MW destinés au projet de centrale solaire Long Thanh 1.

Risen Energy n'est que l'un des nombreux fabricants chinois de solutions photovoltaïques qui, depuis des années, accordent une attention croissante à l'expansion hors de leur marché national. Le marché sud-américain en forte croissance, dont le Brésil est un exemple représentatif, est un domaine à fort potentiel, auquel s'ajoute, cela va sans dire, une concurrence féroce.

Zhao Zelin, le directeur adjoint des ventes chez Risen Energy, a déclaré : «?Pour mieux comprendre les attentes du marché brésilien, en août 2018, lors du 5e Salon international des technologies de l'énergie solaire Enersolar + Brasil, nous avons présenté aux clients une collection de modules de haute précision, dont 72 modules polycristallins, 72 modules PERC monocristallins et 72 modules PERC monocristallins hors réseau. Nous avons renforcé la notoriété de notre marque grâce à une série d'événements et de campagnes de promotion, jetant ainsi les bases solides de partenariats ultérieurs. En nous fondant sur un objectif d'expédition de plus de 100 MW au Brésil pour 2018 et des commandes en cours, nous visons cette année à fournir plus de 260 MW de modules aux installations photovoltaïques du pays, avec une part de marché prévue de l'ordre de 15 à 20 pour cent.?»

