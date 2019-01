Perspectives mondiales des Études économiques de la Banque Scotia : Marchés vs. économistes





TORONTO, le 11 janv. 2019 /CNW/ - La croissance mondiale s'essouffle après les sommets atteints en 2017-2018. C'était prévisible étant donné le resserrement monétaire des banques centrales, le ralentissement naturel du rythme de croissance, et l'incertitude de plus en plus grande découlant de l'évolution des marchés financiers et des tensions commerciales entre la Chine et les États?Unis.

« La baisse des marchés boursiers et les mouvements dans certains segments de la courbe des rendements des derniers mois laissent entrevoir un clivage entre les perspectives économiques qui proviennent des marchés et celles qui proviennent des économistes, explique Jean-François Perrault, premier vice-président et économiste en chef de la Banque Scotia. Alors que le paysage du risque devrait connaître une embellie durant les premiers mois de 2019, la force et la résilience sous-jacentes de l'économie mondiale deviendront plus apparentes, et les banques centrales qui appliquaient un resserrement continueront dans cette voie. »

Voici quelques faits saillants du Rapport sur les perspectives mondiales de la Banque Scotia :

Canada : On prévoit un ralentissement modeste de la croissance, qui devrait s'établir à 1,8 % en 2019 avant de remonter à 2,0 % en 2020.

On prévoit un ralentissement modeste de la croissance, qui devrait s'établir à 1,8 % en 2019 avant de remonter à 2,0 % en 2020. États-Unis : La croissance économique américaine devrait ralentir, pour s'établir à 2,4 % en 2019, avant de glisser jusqu'à 1,7 % en 2020.

La croissance économique américaine devrait ralentir, pour s'établir à 2,4 % en 2019, avant de glisser jusqu'à 1,7 % en 2020. Mexique : Les politiques mises en place jusqu'à maintenant par le nouveau gouvernement ont entraîné un déclin de la croissance, qui devrait s'établir à 1,6 % en 2019 et rebondir à 2,3 % en 2020.

Les politiques mises en place jusqu'à maintenant par le nouveau gouvernement ont entraîné un déclin de la croissance, qui devrait s'établir à 1,6 % en rebondir à 2,3 % en 2020. Royaume-Uni : Nous présumons qu'une sortie sans accord de l'Union européenne (« hard Brexit ») sera évitée, ce qui permettrait à l'économie du Royaume-Uni de croître de 1,5 % en 2019 et en 2020.

Nous présumons qu'une sortie sans accord de l'Union européenne (« hard Brexit ») sera évitée, ce qui permettrait à l'économie du Royaume-Uni de croître de 1,5 % en en 2020. Amérique latine : La croissance devrait s'accélérer ou demeurer relativement forte au Pérou, en Colombie et au Chili.

La croissance devrait s'accélérer ou demeurer relativement forte au Pérou, en Colombie et au Chili. Chine : La croissance économique continue de ralentir en Chine en raison des tensions commerciales avec les États-Unis, des efforts des autorités pour réduire l'effet de levier, et des changements structurels constants.

Vous pouvez lire le Rapport sur les perspectives mondiales de la Banque Scotia en ligne : Markets vs. Economists (anglais seulement)

La Banque Scotia offre à ses clients une analyse approfondie des facteurs qui influencent les perspectives économiques du Canada et des autres pays, notamment les événements macroéconomiques, les tendances des marchés des changes et des capitaux, la performance des marchandises et des autres secteurs, ainsi que les questions touchant les politiques monétaires, budgétaires et publiques. Suivez le fil @ScotiaEconomics sur Twitter.

