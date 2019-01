Le nouveau gouvernement du Québec s'engage à améliorer la sécurité de la route 117, située entre Labelle et Rivière-Rouge





MONT-LAURIER, QC, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à réitérer son engagement à améliorer la sécurité de la route 117 et à assurer des déplacements fluides sur cet axe stratégique, notamment dans le secteur situé dans la région des Laurentides.

Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amour, ainsi que la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, confirment que la sécurité de la route 117 est une priorité pour le nouveau gouvernement et que les premiers résultats de la mise à jour de l'étude d'opportunité, en vue d'un réaménagement de la route entre Labelle et Rivière-Rouge, seront présentés au comité SOS 117 au cours des prochaines semaines. La députée de Labelle rencontrera d'ailleurs le comité le 15 janvier afin de discuter du projet.

Rappelons qu'au printemps 2018 le projet de réaménagement de la route 117, entre Labelle et Rivière-Rouge, a été inscrit au Plan québécois des infrastructures 2018-2028 dans la catégorie des projets à l'étude. Une fois l'étude d'opportunité déposée, le ministère procédera à l'analyse et à l'élaboration de l'avant-projet préliminaire afin de déterminer la meilleure solution. Le dépôt de l'étude est prévu pour cet hiver.

« Notre gouvernement s'engage dans l'amélioration de la sécurité de la route 117, en particulier dans le tronçon situé entre Labelle et Rivière-Rouge. Comme ministre, je ne ferai aucun compromis sur la sécurité routière. Les résultats de la mise à jour de l'étude d'opportunité serviront à l'élaboration de la solution à privilégier pour résoudre les problèmes de circulation sur ce tronçon. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La route 117 est un lien routier vital pour la population des Laurentides. En tant que ministre responsable de la région, j'entends collaborer activement avec mes collègues et tous les acteurs d'ici afin de favoriser la mise en place d'une solution sécuritaire qui répondra aux besoins. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

«?Comme députée de Labelle, l'amélioration de la sécurité et de la fluidité de la circulation sur le tronçon de la route 117 est un enjeu de la plus haute importance. C'est d'ailleurs pour cela que je travaille de concert avec plusieurs intervenants, dont le comité SOS 117. Je sais que le gouvernement du Québec en est conscient, et sa volonté de poursuivre une étroite collaboration avec les partenaires d'ici mérite d'être saluée. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Outre la construction des contournements des municipalités de Labelle et de Rivière-Rouge, le Ministère a, depuis 2015, réalisé plusieurs interventions pour améliorer la sécurité au nord de Rivière-Rouge :

installation de deux radars pédagogiques fixes à Lac-Saguay ;

installation des radars pédagogiques mobiles dans les municipalités de La Conception et de Lac-des-Écorces;

intervention d'entretien visant la sécurisation des parois rocheuses dans le secteur au nord de La Conception et recul d'une paroi rocheuse à Lac-des-Écorces;

construction d'îlots d'entrées d'agglomération et asphaltage à Lac-Saguay ;

réaménagement de l'intersection du chemin de La Minerve à Labelle .

