Des milliers de personnes manifestent contre la cupidité de GM





WINDSOR, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la cupidité flagrante de General Motors (GM) alors que le constructeur automobile a organisé un événement pour les investisseurs au sujet de ses plans d'avenir, qui comprend notamment d'abandonner les travailleuses et travailleurs de l'usine de montage d'Oshawa.

« Des milliers d'entre nous ont manifesté aujourd'hui pour s'opposer à la décision impitoyable de GM de démolir les travailleurs et leurs familles, la communauté d'Oshawa et l'économie canadienne - non pas parce que l'entreprise doit le faire, mais parce qu'elle a choisi de le faire, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. General Motors est allée trop loin. Les investisseurs doivent comprendre les terribles conséquences de ce que GM fait en leur nom. »

Plus de deux mille personnes ont assisté à la manifestation à Windsor, qui s'est tenue directement de l'autre côté de la frontière en face du siège social de GM à Detroit, pour protester contre l'expansion de GM au Mexique alors que l'entreprise élimine des emplois et de la production au Canada et aux États-Unis.

GM a annoncé qu'elle avait l'intention de fermer l'usine de montage d'Oshawa à la fin de l'année, même si elle admet qu'elle ne nuirait pas à ses résultats nets en maintenant l'usine ouverte. Quatre usines américaines sont également visées par la fermeture. GM a été le fabricant ayant le plus vendu au Canada et aux États-Unis l'an dernier, affichant des bénéfices de 6 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2018, soit quatre fois et demie plus élevés que l'année précédente.

« Je comprends que tout le monde veut un juste retour sur leur investissement, mais les gens et les investisseurs institutionnels ont un choix à faire, a déclaré M. Dias. Peuvent-ils dormir la nuit en sachant qu'ils soutiennent une entreprise qui bafoue ses concitoyens canadiens et américains pour faire des profits excessifs en exploitant les travailleurs payés 2 $ l'heure au Mexique? »

GM débute l'année 2019 en tant que plus grand constructeur automobile au Mexique, même si ce pays n'a pas contribué un sou au renflouement de 2008.

Après avoir reçu près de 11 milliards de dollars en fonds de renflouement du Canada, Unifor a réclamé aujourd'hui des rencontres immédiates avec Mary Barra, PDG de GM, ainsi qu'avec les gouvernements ontarien et fédéral pour faire pression sur GM afin que l'entreprise revienne sur sa décision.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne #SauvonsOshawaGM d'Unifor, visitez SauvonsOshawaGM.ca.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :