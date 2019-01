Samsung présente le Futur de la Vie connectée au CES 2019





MISSISSAUGA, ON , le 11 janv. 2019 /CNW/ - Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la portée de son investissement et de sa direction en matière d'IA, d'idO et de technologies 5G qui agiront comme éléments constitutifs de sa vision portant sur la Vie connectée. L'entreprise a de plus dévoilé ses plateformes robotiques propulsées à l'intelligence artificielle, pouvant être utilisées pour gérer des activités de la vie quotidienne, comme aider une population vieillissante à gérer de manière autonome leur routine de soins de santé.

« 2019 constitue le 50e anniversaire de Samsung Electronics, et depuis les cinq dernières décennies, nous nous sommes dévoués à proposer des innovations importantes aux consommateurs de partout dans le monde », a déclaré HS Kim, président et PDG de la division électronique grand public, Samsung Electronics. « En 2019, nous allons plus loin et tirons profit de notre leadership sectoriel pour concrétiser notre vision de Vie connectée. »

Accélérer l'intelligence des objets avec IdO, 5G et IA

L'incarnation de la philosophie de Vie connectée de Samsung est représentée par l'intelligence des objets (IdO), 5G et l'IA regroupés dans divers appareils, afin de générer des expériences homogènes. Lors de sa conférence de presse à CES tenue à Las Vegas aujourd'hui, l'entreprise a expliqué de quelle façon ses démarches effectuées dans ces technologies essentielles contribuent à l'innovation dans l'ensemble de son portefeuille de produits.

Depuis l'unification de l'application SmartThings et l'introduction de SmartThings Cloud, l'écosystème SmartThings a progressé de manière incroyable. Le nombre d'utilisateurs inscrits à SmartThings a connu une hausse de 220 % et les installations d'applications ont augmenté de 61 %. Le nombre de partenaires participant à cet écosystème a également connu une hausse de 44 %. De nos jours, les consommateurs profitent d'expériences SmartThings avec les appareils de marques mondiales réputées, comme Amazon, Google, Bose, Sylvania et Plume.

Grâce à son leadership dans le domaine des télécommunications, Samsung a pu faire un grand pas en proposant la connectivité 5G au grand public. Samsung représente le principal détenteur de brevet auprès d'ETSI1, ayant enregistré plus de 2 000 brevets essentiels 5G en date de novembre 2018. De plus, c'est la première entreprise mondiale à recevoir l'approbation FCC aux États-Unis pour son équipement d'infrastructure de réseau 5G commercial. L'entreprise a procédé à la commercialisation des réseaux mobiles et résidentiels 5G auprès d'importants opérateurs de télécommunications américains et tous les trois opérateurs de télécommunications mobiles de la Corée, avec des essais supplémentaires se déroulant en Europe et en Asie.

Samsung estime que l'intelligence artificielle est plus pertinente lorsqu'elle permet de simplifier un monde complexe. De ce fait, l'entreprise a mis sur pied sept centres d'IA à l'échelle mondiale, et incorpore des technologies uniques à ses produits et services. Et pour s'assurer que Samsung collabore avec les meilleurs et les plus doués de l'industrie, Samsung NEXT et le Samsung Strategy and Innovation Center (SSIC) ont investi dans plus de 20 nouvelles entreprises axées sur l'intelligence artificielle au cours des cinq dernières années.

La plateforme intelligente Bixby de Samsung prend de l'expansion

Bixby était d'abord une façon plus intelligente d'utiliser votre téléphone Galaxy. Aujourd'hui, elle se transforme en une plateforme IA ouverte et évolutive qui pourra prendre en charge de plus en plus d'appareils. L'entreprise a annoncé que l'intelligence Bixby sera intégrée à ses téléviseurs haut de gamme et QLED 2019, et les électroménagers intelligents, comme les réfrigérateurs, les laveuses ainsi que les climatiseurs, les appareils mobiles, les haut-parleurs IA et bien plus. En outre, Bixby prend de l'expansion et proposera des plateformes robotiques et un nouveau pilotage numérique.

Uber, Ticketmaster et d'autres ont recours à Bixby pour offrir des services plus intelligents. Aujourd'hui, Samsung a annoncé l'établissement d'un nouveau partenariat avec iHeartRadio. De plus, Bixby poursuivra sa croissance alors que plus de partenaires, comme Google, joindront l'écosystème.

Samsung a également annoncé sa philosophie essentielle en matière d'IA : Équité, Responsabilité et Transparence. Alors qu'elle travaille pour favoriser la technologie IA, Samsung s'engage à garantir que les algorithmes qu'elle construit soient inclusifs, que les priorités absolues soient la protection de l'information de l'utilisateur et leur confidentialité, et qu'il soit facile pour les consommateurs de comprendre ce que fait l'entreprise avec ses données et la façon dont elles sont manipulées.

_______________

1 European Telecommunication Standards Institute

Niveau d'expérience supérieur du portefeuille 2019 de Samsung

Samsung a également présenté une nouvelle gamme d'innovations, laquelle uniformisent et simplifient les tâches quotidiennes, et offre une expérience unique et plus personnalisée pour chaque utilisateur, que seul Samsung peut proposer.

Divertissement :

Samsung a dévoilé son modèle de 98 po avec la technologie QLED 8K - son plus grand modèle à ce jour - l'ajoutant à sa gamme 2019 qui comprend les modèles 65 po, 75 po, 82 po et 85 po. Équipée d'une puce de processeur quantique 8K, la gamme 8K de 2019 propose ce qu'il y a de mieux sur le plan de la qualité d'image, de conception et de caractéristiques intelligentes QLED, offerte dans plus de formats et avec une résolution 8K remarquable. Qu'un spectateur regarde du contenu par le biais d'un service de diffusion en continu, d'un décodeur, d'un câble HDMI ou d'une clé USB ou même d'une reproduction par appareil mobile, la technologie à base d'IA exclusive de Samsung peut reconnaître et mettre à niveau tout contenu, peu importe la résolution native, à presque une qualité optimale 8K. C'est le téléviseur de Samsung le plus intelligent et le plus puissant à ce jour.

En 2019, les téléviseurs intelligents Samsung proposent différentes façons de rechercher du contenu et offre plus que jamais une plus grande compatibilité avec les appareils connectés. En outre, les utilisateurs peuvent bénéficier de plus d'options pour trouver rapidement et facilement, et pour contrôler leur contenu préféré, avec leur simple voix, grâce à la nouvelle version de Bixby et à la télécommande IA, ainsi que d'autres façons de contrôler leur téléviseur Samsung par l'intermédiaire d'Amazon Echo et Google Home.

Dans le but de proposer d'autres options de divertissement, de valeur et de fonctionnalité de plateforme ouverte aux utilisateurs de téléviseur intelligent Samsung, Samsung a annoncé qu'elle offrira des films et séries télévisées sur iTunes, et proposera un soutien Apple AirPlay 2 sur les modèles de téléviseur intelligent Samsung 2019 dès ce printemps. Le soutien pour les téléviseurs intelligents Samsung 2018 sera offert par une mise à jour du progiciel. Pour une première fois dans l'industrie, une nouvelle application iTunes Films et Séries TV sera intégrée aux téléviseurs intelligents Samsung dans plus de 100 pays. Le soutien pour AirPlay 2 sera offert sur les téléviseurs intelligents Samsung dans plus de 190 pays à travers le monde.

Accueil :

Family Hub 2019 est plus intuitif et intelligent que jamais. Le nouveau Family Board propose une expérience écran entièrement remaniée, permettant aux membres de la famille de communiquer et de partager des souvenirs dans un espace créatif sur le devant du réfrigérateur. Lauréat du CES 2019 Innovation Award, le Family Hub 2019 avec la nouvelle plateforme Bixby permet aux utilisateurs d'interagir dans une langue naturelle pour obtenir des réponses à des questions complexes, pour régler d'avance le four, pour rechercher des recettes et même appeler un Uber. De plus, Bixby montre visuellement votre information à l'écran pour une expérience plus riche, et affiche une panoplie d'information visuelle. Ces nouvelles caractéristiques seront également disponibles par le biais de mise à niveau pour les modèles Family Hub les plus récents.

Travail :

Samsung a dévoilé une gamme de nouveaux produits novateurs qui allient productivité et flexibilité, permettant aux consommateurs d'accomplir des choses de manière plus pratique. Le Samsung Space Monitor exploite son design élégant et sa fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur ce qu'il y a sur l'écran et non sur ce qu'il y a autour. Sa solution intégrée unique permettant de libérer de l'espace, une pince entièrement intégrée minimaliste qui se fixe au bureau, s'incline d'avant en arrière, pour libérer de l'espace favorisant ainsi une productivité optimale. Au-delà de l'esthétique, le Samsung Space Monitor est un moniteur multifonctionnel à haut rendement. Le modèle de 27 po propose une résolution QHD pour des images nettes et incroyablement détaillées, alors que le modèle de 32 po présente du contenu avec une résolution UHD 4K.

Conduite connectée :

Samsung a également présenté son dernier développement avec HARMAN, mettant en valeur son innovation dans la technologie automobile. Le Pilotage numérique 2019 propose une expérience rehaussée de voiture connectée, axée sur la connectivité, la personnalisation et la sécurité.

Grâce à l'intégration de l'expérience de voiture connectée de Bixby, les conducteurs peuvent vérifier à distance ce qu'il reste de carburant avant d'effectuer un long trajet ou régler la température de la voiture avant de partir pour la journée. À l'aide de caméras intérieures, le nouveau Pilotage numérique reconnaît des conducteurs et des passagers précis, et règle l'espace personnel de la voiture en conséquence - ajustant les préférences d'affichage, la hauteur du siège, l'éclairage et la liste de musique. Les passagers bénéficient d'écrans personnalisés sur le siège arrière et peuvent se connecter à Samsung DeX pour travailler un peu lors des déplacements. Le Pilotage numérique 2019 propose en outre une expérience de conduite plus sécuritaire grâce au système de vision de remplacement de rétroviseur et aux solutions de sécurité basées sur la caméra.

Tout cela est possible grâce à la technologie Cellular-V2X, qui intègre l'expertise de Samsung dans les solutions de réseau mobile avec les technologies automobiles. Grâce à C-V2X de Samsung, les voitures pourront recevoir et analyser de l'information qui rendra l'expérience de conduite plus sécuritaire et agréable.

Solutions pour périphériques :

Afin de propulser les technologies IA de demain, Samsung a souligné que l'infrastructure IA d'aujourd'hui doit évoluer pour gérer l'intelligence à la source. De ce fait, l'entreprise planche sur un lancement d'un portefeuille complet de solutions qui façonnera l'avenir des appareils intelligents.

La mémoire mobile et les processeurs activés par IA de Samsung, y compris la gamme Exynos Auto récemment annoncée, permettront un traitement plus rapide et plus efficace sur l'appareil. Conjointement, ses solutions de mémoire avancées répondront aux exigences rigoureuses des centres de données et des entreprises de demain alors qu'ils chercheront à accomplir des tâches IA plus complexes.

Plateformes robotiques pour le futur de l'IA

Samsung a présenté un aperçu à venir sur la Vie connectée en exposant ses dernières avancées sur le plan des plateformes robotiques, y compris Samsung Bot Care, Samsung Bot Air, Samsung Bot Retail et Samsung GEMS. Dans sa gamme de plateformes robotiques, Samsung a choisi de faire une première démonstration publique avec le Samsung Bot Care, qui permet aux consommateurs de gérer leur routine de soins quotidiens. Grâce à ses avancées dans l'IA et les robotiques, l'entreprise exploite ses atouts pour exercer un impact bénéfique sur la société et façonner un monde meilleur.

Pour obtenir plus d'information, y compris des photos et des vidéos, veuillez visiter news.samsung.com . Le kiosque 15006 CES de Samsung est situé au Niveau 1 du Hall central au Las Vegas Convention Center, et il sera ouvert du 8 au 11 janvier 2019.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.



Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2017, Samsung a été classée parmi les 10 premières marques de la liste « Best Global Brands » d'Interbrand, parmi les 10 marques les plus influentes au Canada dans le cadre d'une étude menée par Ipsos Reid et parmi les 10 marques les plus admirées au Canada selon Léger Marketing. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé Espoir pour les enfants, elle soutient des causes liées à l'éducation publique, à la durabilité et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.samsung.com.

