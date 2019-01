Samsung annonce l'avenir des écrans grâce à une technologie révolutionnaire des écrans modulaires Micro LED au CES





MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Samsung Electronics Canada a récemment lancé ses dernières innovations en matière de technologie d'écran modulaire Micro LED à l'occasion de son événement First Look annuel au CES, à l'hôtel Aria Resort & Casino à Las Vegas. Les nouveaux designs révolutionnaires d'écran Micro LED présentés à l'événement comprenaient ce qui suit : un nouvel écran de 75 po, un écran de 219 po « The Wall », ainsi que d'autres écrans de diverses tailles, formes et configurations révolutionnaires pour un écran modulaire Micro LED de nouvelle génération - un lauréat du prix Best of Innovation Award au CES de 2019.

« La technologie Samsung Micro LED représente des possibilités infinies pour l'innovation en matière d'écrans », a déclaré Mary Peterson, vice-présidente, TI et solutions pour les entreprises, Samsung Canada. « Notre technologie Micro LED représente le début d'une révolution des écrans : des écrans intelligents et personnalisables qui offrent la performance supérieure à laquelle les Canadiens s'attendent de leurs écrans Samsung ».

Écran Micro LED de 75 po et écran Micro LED « The Wall » de 219 po

Dotés de technologie autoémissive de pointe et de capacités modulaires, les écrans Micro LED de Samsung offrent une qualité d'image, une polyvalence et un design améliorés. Ces écrans de téléviseur novateurs sont composés de modules individuels d'écrans Micro LED autoémissifs, dotés de millions de puces microscopiques inorganiques rouges, vertes et bleues qui émettent leur propre lumière pour produire des couleurs éclatantes à l'écran, pour une qualité d'image vibrante et saisissante.

Au CES de l'an dernier, Samsung a présenté l'écran Micro LED en lançant The Wall, l'écran Micro LED de 146 po primé et acclamé par la critique. « The Wall » a été lancé au Canada en 2018. En raison des avancées techniques en ce qui concerne le processus d'emballage à la fine pointe du semiconducteur, qui rétrécit l'écart entre les puces microscopiques LED, Samsung a maintenant pu créer un superbe écran 4K Micro LED dans un format plus compact de 75 po convenant mieux au domicile.

Grâce à sa nature modulaire, la technologie Micro LED offre toute une gamme de tailles d'écrans, ce qui permet aux utilisateurs de l'adapter à leur pièce ou à leur espace. En ajoutant les modules Micro LED, les utilisateurs peuvent agrandir leur écran à pratiquement n'importe quelle taille. À l'avenir, la fonctionnalité modulaire de la technologie Micro LED permettra aux utilisateurs de créer l'écran par excellence même à des configurations irrégulières de 9 x 3, 1 x 7 ou 5 x 1 qui répondent le mieux à leurs besoins spatiaux, esthétiques et fonctionnels.

La technologie Micro LED de Samsung optimise également le contenu pour adapter la taille et la forme de l'écran. Même en ajoutant des modules, les écrans Micro LED de Samsung peuvent être adaptés pour accroître la résolution -- tout en maintenant la densité des pixels. De plus, la technologie Micro LED peut soutenir le contenu standard 16:9, les films en format grand écran 21:9, les formats d'image inhabituels, comme 32:9, ou même 1:1 - tout cela sans entraver la qualité de l'image.

Enfin, étant donné que les écrans Micro LED n'ont pas de cadre, il n'y a pas de rebords entre les modules - même si vous en ajoutez. Résultat : un effet transparent saisissant qui permet à l'écran de se fondre avec élégance dans n'importe quel environnement. Les possibilités de designs attrayants ne sont que rehaussées par les nouvelles fonctions Mode ambiant, qui permettent l'affichage de diverses images permettant à l'écran de se fondre aisément dans son environnement.

Pour de plus amples renseignements sur les gammes QLED 8K et Micro LED de 2019 de Samsung, visitez le kiosque 15006 du salon CES de 2019, dans le hall central du Las Vegas Convention Center, du 8 au 11 janvier 2019.

