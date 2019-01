Le gouvernement du Canada investit dans l'enseignement des compétences numériques aux Canadiens qui en ont le plus besoin





Le Programme d'échange en matière de littératie numérique fournira jusqu'à 750 000 $ à l'appui de l'enseignement de compétences numériques de base à Mississauga et à Brampton

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Les compétences numériques permettent aux Canadiens d'avoir accès à tout un monde de possibilités. Tous les Canadiens devraient disposer des compétences nécessaires pour se brancher à Internet et utiliser en toute sécurité et efficacement les ordinateurs ainsi que les appareils mobiles. Le gouvernement du Canada met donc en place des initiatives pour que personne ne soit laissé pour compte lors de la transition mondiale à une économie numérique.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé l'octroi d'un maximum de 750 000 $ au Peel Multicultural Council pour la réalisation d'un projet visant à aider des Canadiens à acquérir les compétences essentielles pour commencer à se servir d'un ordinateur en toute confiance.

L'initiative sera offerte aux bureaux du Peel Multicultural Council à Mississauga et à Brampton, en Ontario. Environ 1 800 personnes y participeront, y compris des personnes à faible revenu, des aînés, des nouveaux arrivants et des personnes qui n'ont pas terminé leur secondaire.

Cet investissement est effectué par l'entremise du Programme d'échange en matière de littératie numérique, un programme de 29,5 millions de dollars qui vise à soutenir l'enseignement des compétences numériques aux personnes qui sont le plus à risque d'être laissées pour compte en raison de l'essor rapide de l'adoption des technologies numériques : les aînés, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada, les Autochtones, les personnes à faible revenu, les groupes linguistiques en situation minoritaire et les résidents des collectivités rurales et nordiques.

Ce programme s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences, la stratégie pluriannuelle du gouvernement qui vise à créer de bons emplois et à faire en sorte que les Canadiens disposent des compétences nécessaires pour réussir.

Citations

« Les compétences numériques sont de plus en plus importantes de nos jours, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical, faire des opérations bancaires en toute sécurité, étudier ou chercher un emploi. C'est pourquoi, par l'entremise du Programme d'échange en matière de littératie numérique, notre gouvernement appuie le Peel Multicultural Council, qui aide les nouveaux arrivants et les membres de groupes défavorisés à acquérir des compétences numériques de base. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Cet investissement constitue de bonnes nouvelles pour les Canadiens de Mississauga et de Brampton. Avec l'émergence de nouvelles technologies, il est essentiel de pouvoir utiliser un ordinateur et accéder à Internet pour participer à l'économie moderne. »

-- Le député de Mississauga-Streetsville, Gagan Sikand

Les faits en bref

Le Programme d'échange en matière de littératie numérique est inclusif, puisqu'il vise les membres de groupes qui n'utilisent pas Internet ou qui apprennent à se servir des technologies numériques : les aînés, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada , les Canadiens à faible revenu, les groupes linguistiques en situation minoritaire, les Autochtones, les personnes qui n'ont pas terminé leur secondaire et les résidents des collectivités nordiques et rurales.

