Global Knowledge lance le plus grand portefeuille d'apprentissage mixte au monde pour la formation en TI





CARY, Caroline du Nord, 10 janvier 2019 /CNW/ - Global Knowledge, le chef de file mondial des solutions de compétences technologiques, a annoncé la constitution du plus grand portefeuille mondial de cours de formation « mixte ».

Intitulé « Blended Live », le portefeuille est le programme de formation mixte de Global Knowledge, qui allie les instructions expertes caractérisant la formation menée par un professeur avec la flexibilité de l'apprentissage à la demande. Il permet aux professionnels de la technologie de combler plus efficacement leurs lacunes critiques en termes de compétences, de réduire les interruptions de travail et d'améliorer le perfectionnement des compétences.

Todd Johnstone, chef de la direction de Global Knowledge, a déclaré : « Chaque année, nous travaillons avec 250 000 professionnels des TI et des affaires dans le monde entier. Leurs souhaits quant aux modalités d'apprentissage ne cessent de changer. Pour les aider à consolider leurs compétences professionnelles, nous investissons sans relâche pour apporter des formations innovantes ».

« S'appuyant sur l'étendue et l'approfondissement de notre contenu et de notre préparation aux certifications, à la pointe du marché, nos investissements dans l'apprentissage mixte, ainsi que notre portefeuille solide de formation présentielle et de cours à la demande, reflètent la position unique qui est la nôtre pour répondre aux besoins en compétences techniques des entreprises et des professionnels des TI. »

Le programme « Blended Live » offre :

Une meilleure expérience d'apprentissage sans besoin de déplacement.

Un contenu numérique, disponible 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier, pour que les professionnels puissent se former conformément à leurs horaires de travail et de vie personnelle.

Des sessions hebdomadaires virtuelles animées en direct par un expert technique, où les étudiants peuvent poser des questions, recevoir des indications et dialoguer avec d'autres étudiants.

Il existe actuellement 15 cours Blended Live portant sur la cybersécurité, Microsoft, Cisco et la mise en réseau, et le portefeuille comportera plus de 50 cours en 2019. Global Knowledge met également au point des programmes sur mesure pour les entreprises clientes.

Un plus grand perfectionnement des compétences

Pendant un cours, les « Challenge Labs » donnent aux étudiants des problèmes concrets à résoudre dans un environnement pratique. Les apprenants sont chargés de relever les défis individuellement ou en équipe, en ayant recours aux compétences qu'ils ont acquises. Leur solution est ensuite évaluée par le formateur. Les « Challenge Labs » apportent aux promoteurs et aux employeurs des moyens de vérification servant à valider l'efficacité de la formation.

Une collaboration

Les cours du programme Blended Live offrent également la technologie de salle de cours virtuelle de dernière génération de Global Knowledge, qui permet aux apprenants d'étudier depuis l'endroit qui leur convient, tout en conservant les avantages du dialogue avec les enseignants et les autres étudiants en temps réel.

Ressources

Pour en savoir plus sur le programme Blended Live.

Un webinaire gratuit sur l'apprentissage mixte.

Une excellente façon offerte aux responsables de formation et aux professionnels des TI d'en savoir plus sur la démarche de Global Knowledge en termes d'apprentissage mixte.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/602946/Global_Knowledge_Logo.jpg

SOURCE Global Knowledge

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 18:37 et diffusé par :