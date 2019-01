SKYWORTH décroche 4 prix au salon CES 2019





LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /CNW/ - Le 8 janvier 2019, le salon CES 2019 a ouvert ses portes à l'heure prévue. Étant le fabricant mondial élite de l'industrie de l'électroménager, SKYWORTH a l'habitude d'y exposer de nombreux nouveaux produits et technologies de pointe et, cette année, était partant l'un des principaux favoris à surveiller.

Au CES 2019, SKYWORTH n'a pas déçu au regard de son classement distinctif : 50 meilleures marques mondiales CE 2018-2019; 10 meilleures marques CE 2018-2019; et 10 meilleures marques mondiales de téléviseurs 2018-2019. À ces trois prix qui récompensent SKYWORTH pour ses performances exceptionnelles dans le domaine de l'électroménager, est venu s'ajouter un autre, Médaille d'or, Expérience de téléviseur intelligent IA à double écosystème, décerné à un produit, le téléviseur 65S9A/XA9000, qui prend en charge à la fois Google Assistant et Alexa d'Amazon, ce qui en fait véritablement le centre de contrôle de la maison intelligente. Intégrant un puissant processeur PQ, le téléviseur offre une qualité d'image exceptionnelle et procure aux téléspectateurs une expérience visuelle merveilleuse, hors du commun.

Outre le modèle 65S9A/XA9000, SKYWORTH a également exposé au CES 2019 -- qui dispose aussi d'une superbe salle d'exposition télé -- ses derniers produits et technologies, notamment un téléviseur mural cadre super étroit de 277 po, un téléviseur OLED 8K, un téléviseur encastré de 82 po, un téléviseur rétroéclairé quasi-pixel de 65 po. Le téléviseur OLED de 77 po intègre la technologie d'imagerie Dolby Vision HDR et bénéficie d'un système cinéma maison 7.1.4 compatible Dolby Atmos, de quoi assurer une expérience cinéphile spectaculaire et immersive. Une pièce intelligente est également aménagée pour mettre en valeur l'avant-garde du développement IA, le téléviseur pouvant s'interconnecter avec toutes sortes d'appareils électroménagers.

Par ailleurs, soucieuse de mettre en place l'écosystème de produits intelligents, SKYWORTH a forgé des partenariats avec Google, Amazon et d'autres géants technologiques. S'appuyant sur cette stratégie mondiale, baptisée « Open, Share, Win-win » (Ouvrir, partager, gagnant-gagnant), SKYWORTH entend continuer à privilégier la fabrication de téléviseurs activés IA afin de proposer aux consommateurs du monde entier, dans l'avenir, des solutions intelligentes AIoT grand écran et les meilleurs produits souhaités.

