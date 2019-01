Plus de membres, plus de locations; l'exercice 2018 de car2go est couronné de succès





-- Augmentation de 21 % du nombre de membres sur 12 mois, pour un total de 3,6 millions de membres

-- Plus de 25 millions de locations dans le monde

-- Croissance de 37 % du nombre de clients ayant un compte d'entreprise

STUTTGART, Allemagne ET AUSTIN, Texas, 10 janvier 2019 /CNW/ - Grâce à la croissance du nombre de membres et de locations, du temps de location, de la clientèle d'affaires et à l'ajout de nouveaux modèles de véhicules, car2go a poursuivi sa route avec succès en 2018. Le chef de file du marché de l'autopartage en libre-service a vu le nombre de ses membres augmenter de 21 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,6 millions dans le monde. En Amérique du Nord, le nombre de membres a augmenté de plus de 20 % pour atteindre 1,2 million d'utilisateurs.

Les villes d'Amérique du Nord où car2go compte le plus grand nombre de membres sont Vancouver (192 000), Calgary (134 000), Seattle (127 000), et New York (122 000). New York a été la ville nord-américaine où car2go a connu la croissance la plus rapide en 2018, et ce, grâce à une croissance de près de 41 % sur 12 mois. Chicago, la dernière ville nord-américaine où car2go a commencé à exploiter ses activités, a dépassé les 10 000 membres trois mois seulement après le lancement de ses activités en juillet.

Berlin (282 000), Chongqing en Chine (273 000) et Madrid (237 000) restent les villes où car2go compte le plus de membres.

car2go a également enregistré une forte croissance dans les villes où la société possède des flottes de véhicules entièrement électriques; Amsterdam, Madrid et Stuttgart ont vu leur nombre de membres augmenter de 18 % pour atteindre 430 000 personnes.

« 2018 a été une année couronnée de succès pour car2go », a déclaré Olivier Reppert, chef de la direction du car2go Group. « Nous avons considérablement augmenté notre clientèle, augmenté le nombre de clients d'affaires et lancé un nouvel emplacement prometteur, soit Chicago. Encore plus de choses auront lieu en 2019, et avec le lancement de car2go à Paris la semaine prochaine, nous ajouterons une autre ville avec une flotte purement électrique à notre offre de services en pleine croissance. »

25 millions de locations, et des durées de location plus longues

Rien que l'an dernier, les membres ont loué plus de 25 millions de fois les 14 000 véhicules de car2go. Dans les villes de Berlin (plus 401 000), de Milan (plus 303 000) et de Turin (plus 174 000), le nombre de locations a considérablement augmenté. Les membres de car2go ont effectué plus de 12 % de tous les trajets avec des véhicules électriques, ne produisant ainsi aucune émission à l'échelle locale. De plus, la durée moyenne de location a augmenté de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

Croissance de la clientèle d'affaires

La forte croissance de la clientèle d'affaires souligne que l'autopartage gagne en importance non seulement auprès des particuliers, mais aussi dans le monde des affaires. En effet, le nombre de clients professionnels de car2go a augmenté de 37 % au cours de l'exercice 2018 : plus de 58 000 entreprises proposent déjà car2go comme solution de déplacement pour leurs employés.

car2go s'engage pour une meilleure qualité de vie en promouvant la sécurité routière

Les études démontrent que l'autopartage en libre-service, tel que proposé par car2go, réduit efficacement la congestion routière tout en améliorant la qualité de l'air urbain. Une étude de l'Université de Berkeley, en Californie, a révélé que chaque véhicule car2go équivaut à retirer jusqu'à 11 véhicules personnels de la route et a une incidence tangible et positive sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur le kilométrage moyen parcouru par les véhicules.

car2go a été le premier, et est toujours le seul, service de covoiturage à soutenir activement les objectifs de la Vision Zéro et de la Road to Zero Coalition. car2go a récemment lancé des cours gratuits sur la sécurité routière pour tous ses membres américains dans le cadre de son engagement continu envers la Vision Zéro.

À propos de car2go N.A. LLC

car2go N.A., LLC, filiale appartenant en totalité à Daimler North America Corporation, offre une solution de déplacement novatrice dans les zones urbaines en pleine croissance grâce à un réseau d'autopartage de véhicules Mercedes-Benz et smart abordables et écoénergétiques. En tant que mode de transport souple et « sur demande », car2go complète le réseau de transport public existant en comblant l'écart entre le « premier et le dernier kilomètre » du trajet d'un membre. Les membres de car2go utilisent une application gratuite et téléchargeable sur leur téléphone intelligent pour trouver et réserver une voiture car2go afin d'effectuer leurs déplacements.

Fast Company a nommé car2go l'une des sociétés de transport les plus innovantes de 2018. Le magazine TIME a classé l'application car2go en cinquième position dans son palmarès des dix meilleures applications de 2017. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, car2go est le programme d'autopartage le plus important et qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 3,6 millions de membres inscrits et une flotte de près de 14 000 véhicules dans 25 villes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. De plus amples informations sur car2go sont disponibles sur car2go.com et car2go.com/NA/en/press/.

