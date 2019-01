Senolytic Therapeutics donne le coup d'envoi du premier trimestre 2019 avec des conférences de haut niveau en présence des cofondateurs Marc Ramis et Manuel Serrano





-La société biotechnologique située Barcelone est une filiale de Life Biosciences-

-Elle est financée et soutenue par le pionnier dans l'étude sur le déclin lié à l'âge-

BOSTON, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Senolytic Therapeutics, un innovateur dans la recherche sur les cellules sénescentes et l'une des premières filiales à se joindre au modèle d'affaires en étoile de Life Biosciences, est reconnu par les principales institutions pour son travail dans la lutte contre le vieillissement et le déclin lié au vieillissement.

Marc Ramis, Ph.D., cofondateur et président-directeur général de la société, prendra la parole lors de l'événement Longevity Therapeutics le 30 janvier à San Francisco et lors de la Longevity Leadership Conference, le 4 février à Londres. Manuel Serrano, Ph.D., cofondateur et scientifique de premier plan dans ce domaine, sera présent à l'événement Undoing Ageing, le 30 mars à Berlin. Les deux hommes ont cofondé Senolytic Therapeutics pour faire progresser les thérapies visant à traiter le vieillissement biologique et les maladies associées. La société, à présent située à Boston, ainsi qu'à Barcelone, a récemment été nommée Société SME Instrument de Phase I, une reconnaissance prestigieuse accordée chaque année par l'Union européenne aux entreprises véritablement innovantes.

Senolytic Therapeutics est une société pharmaceutique qui développe de nouvelles classes de médicaments en ciblant les cellules sénescentes, souvent appelées «?cellules zombies?», qui s'accumulent et persistent dans le corps, sécrétant des facteurs inflammatoires qui empêchent le fonctionnement des cellules normales. Les cellules sénescentes sont associées à de nombreuses pathologies différentes, ainsi qu'au vieillissement. On sait que l'élimination ou la réduction des cellules sénescentes permet de stopper ou d'inverser la maladie dégénérative et de rajeunir les tissus dans les modèles animaux expérimentaux.

«?L'occasion de présenter notre travail devant les experts du monde entier est un exercice d'humilité?», a expliqué Ramis. «?Les présentations que je partagerai à San Francisco et à Londres illustrent bien le potentiel de notre approche. Par exemple, lors de la Longevity Therapeutics Conference, je discuterai du défi que représente le développement de nouveaux médicaments sénolytiques, en me concentrant sur notre travail dans la conception des médicaments sénolytiques.?»

«?Life Biosciences est ravie que Senolytic Therapeutics soit devenue sa première filiale située en Europe?», a déclaré David Sinclair, Ph.D., Ordre d'Australie, cofondateur de Life Biosciences. «?Leur important travail sur le ciblage et l'élimination des cellules sénescentes peut potentiellement prolonger la durée de vie en bonne santé des personnes atteintes de fibrose pulmonaire. Je suis heureux que les deux cofondateurs continuent de diriger Senolytic, alors que nous construisons notre Dream Team de chercheurs.?»

-Expérience des dirigeants -

Ramis apporte une carrière professionnelle axée sur la création de nouvelles entreprises dans le domaine des sciences de la vie. Ramis soutient également de nouveaux investissements scientifiques et des partenariats stratégiques chez Life Biosciences Inc. en Europe. Auparavant, Ramis a cofondé Chasing Science, un incubateur d'entreprises biomédicales novatrices à un stade précoce et Tech & Business Innovation (TBI), une entreprise universitaire axée sur l'échange de connaissances et les partenariats entre sociétés et universités.

Ramis est conseiller stratégique et membre du conseil d'administration de plusieurs organisations et cofondateur de plusieurs sociétés de biotechnologie. De 2010 à 2012, il a travaillé chez Isis Innovations/Université d'Oxford comme consultant associé en Europe. Avant cela, il était directeur du développement commercial chez Endor Nanotechnology, une société de nanomédecine. Auparavant, Ramis a également travaillé pour la société pharmaceutique Novartis. Il a obtenu un Ph.D. en biochimie à l'Université d'Oxford en 2006, ainsi qu'une maîtrise en génie chimique en 2001 et une licence en chimie à l'IQS (Barcelone) en 2000. Il a également reçu un certificat du Program for Leadership Development de la Harvard Business School en 2011.

Manuel Serrano est reconnu internationalement dans le domaine de la suppression des tumeurs et du vieillissement. De 1991 à 1996, Serrano a travaillé comme chercheur postdoctoral dans l'équipe de David Beach au Cold Spring Harbor Laboratory, dans l'État de New York. Au cours de cette période, Serrano a fait sa découverte la plus importante avec l'identification et la caractérisation d'un inducteur clé de la sénescence cellulaire.

Serrano a dirigé un groupe de recherche, tout d'abord au Centre national de biotechnologie (CNB), puis, de 2003 à 2017, au Centre national espagnol de recherche sur le cancer (CNIO), tous les deux situés à Madrid. En 2017, Serrano a rejoint l'Institut de recherche en biomédecine (IRB), à Barcelone.

L'équipe de Serrano a également été pionnière dans la génération de souris génétiquement modifiées à longue durée de vie résistantes aux dommages et au cancer. Ses recherches s'étendent au métabolisme et à la reprogrammation cellulaire en relation avec le vieillissement. Désormais, son objectif est d'appliquer ses connaissances sur la sénescence et la reprogrammation aux maladies dégénératives comme la fibrose pulmonaire, rénale et cardiaque, ainsi qu'au traitement du cancer. Serrano a obtenu son Ph.D. en 1991, à l'Université de Madrid (UAM).

-Aperçu de Life Biosciences -

Life Biosciences a été cofondée en 2017 par David Sinclair, Ph.D., Ordre d'Australie, professeur au département de génétique de la Harvard Medical School, et Tristan Edwards, qui a développé sa structure innovante comme chapitre deux de sa vie, après une carrière très réussie en tant qu'investisseur institutionnel mondial, travaillant dans toutes les classes d'actifs. Life Biosciences s'attaque au déclin de l'état de santé dû au vieillissement comme une dégradation systémique de l'organisme, plutôt que comme une série d'événements et de maladies isolés.

À l'heure actuelle, six filiales travaillent indépendamment et ensemble dans l'environnement de recherche de Life Biosciences. La société fournit aux filiales les ressources nécessaires pour maximiser le potentiel humain, y compris la plateforme de données et de communication de Life Lua, une équipe de direction expérimentée, une expérience dans le développement de médicaments et un établissement ultramoderne de 2230 mètres carrés doté d'un vivarium, d'équipements robotiques et de dépistage de médicaments à Cambridge, dans le Massachusetts (États-Unis), ainsi qu'un laboratoire et des bureaux sur quatre continents.

Pour plus d'informations sur Life Biosciences, veuillez visiter www.lifebiosciences.com.

