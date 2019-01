Unis pour développer le désir d'entreprendre! OSEntreprendre et ses alliés stratégiques





QUÉBEC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère, OSEntreprendre conjugue ses forces avec une quinzaine d'alliés stratégiques oeuvrant auprès des créateurs d'entreprises québécois. Pour la 21e édition du Défi OSEntreprendre, l'organisme peut compter sur la complémentarité des actions de :

« Les actions d'OSEntreprendre célèbrent la diversité entrepreneuriale du Québec et mettent en valeur l'aventure humaine d'entreprendre qui se trouve au coeur des motivations de l'entrepreneur et de la mission qu'il donne à son entreprise. Par les actions complémentaires d'OSEntreprendre et des organismes alliés stratégiques, les entrepreneurs rayonnent, permettant ainsi de générer de la fierté et des retombées socioéconomiques collectives qui contribuent au développement local, régional et national du Québec. » souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

À propos

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

