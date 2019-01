AXA XL utilise l'IA pour enrichir son expertise en prévention des risques dommages grâce à la plateforme Cogito d'Expert System





AXA XL Risk Consulting annonce aujourd'hui utiliser l'Intelligence Artificielle (IA) d'Expert System pour enrichir ses services de prévention des risques dommages.

La quantité et la complexité des données auxquelles les assureurs ont accès ne cessent de croître et l'IA va jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur de l'assurance. AXA XL a l'habitude d'expérimenter avec les technologies de pointe et a déjà collaboré avec plusieurs start-ups d'IA, notamment via Accelerate, son équipe dédiée à l'innovation.

AXA XL Risk Consulting travaille désormais avec Expert System qui développe des logiciels d'informatique cognitive. Afin d'assister l'analyse des comptes rendus de visites de sites, l'équipe utilise Cogito® - la plateforme d'Expert System qui utilise l'IA pour identifier la signification de mots et d'expressions, dans leur contexte, et comprendre la relation entre différents concepts.

Automatiser le processus de lecture de ces comptes rendus grâce au traitement automatique du langage naturel permet à l'équipe d'analyser un plus grand volume de documentation et de comptes, de concentrer leurs efforts dans les domaines où ils ont le plus d'impact, d'augmenter leur capacité à minimiser les risques de leurs clients, et de permettre aux souscripteurs d'extraire et d'analyser les données de rapports de plus de 100 pages en quelques minutes.

Jonathan Salter, Responsable de l'ingénierie du risque chez XL Catlin*, qui fait désormais partie d'AXA XL, une division du Groupe AXA, explique : « Lorsqu'ils évaluent les risques de nos clients, nos consultants se rendent sur leurs sites, et analysent des rapports internes et de tiers. En moyenne, ils passent en revue plus de 10 000 rapports chaque année. En automatisant une partie de ce processus, nos consultants ont plus de temps à dédier à l'analyse des risques de nos clients et à l'accompagnement de nos souscripteurs. Ces derniers sont alors en mesure de proposer des solutions encore mieux adaptées et de répondre plus rapidement aux demandes de nos courtiers et de nos clients. »

Steve Walden, Directeur de la stratégie, Dommages aux biens chez XL Catlin*, qui fait désormais partie d'AXA XL, ajoute : « Nos consultants doivent traiter une quantité de données de plus en plus importante ; et la tendance s'accélère. En conséquence, notre secteur se tourne vers la technologie. Nous doter de capacités d'analyse plus sophistiquées est un élément essentiel de notre stratégie, et le travail que nous avons réalisé en partenariat avec nos consultants et Expert System en témoigne. »

Corinne Vitrac, Directrice générale d'AXA Matrix*, qui fait désormais partie d'AXA XL, commente : « A l'avenir, la valeur de la prévention du risque résidera notamment dans notre capacité à fusionner une grande quantité d'informations qualitatives et quantitatives provenant de sources internes et externes. Cela nous permettra de mieux analyser les risques de nos clients et de leur faire de recommandations de prévention encore mieux adaptées à leurs besoins. En adoptant des applications basées sur l'IA, AXA XL Risk Consulting améliore ses capacités de modélisation, devient plus efficace dans le traitement des tâches à faible valeur ajoutée, et est en mesure de mieux servir nos clients. »

Concernant la collaboration entre Expert System et AXA XL Risk consulting sur ce projet d'IA, Nicky Singh, Vice President of Sales, UK & Ireland chez Expert System, explique : « L'Intelligence Artificielle aide les assureurs à réduire drastiquement les coûts et à développer leur activité. Nous sommes ravis d'accompagner AXA XL pour devenir un assureur nouvelle génération. »

Pamela Negosanti, Global VP of Insurance chez Expert System, ajoute « C'est une nouvelle réussite démystifiant la gestion de la connaissance qui peut être optimisée, car justement, notre approche chez AXA XL est basée sur l'adoption et l'utilisation concrète de l'IA. L'Intelligence Artificielle est devenue réalité. »

Plus d'information sur la plateforme d'Intelligence Artificielle Cogito et les produits d'Expert System dédiés au secteur de l'assurance.

*Opérant dans cette fonction dans le cadre du projet d'intégration entre AXA et XL.

A PROPOS D'AXA XL*

AXA XL propose des produits et des services d'assurance et de gestion du risque à tous types d'entreprises, des PME aux grandes multinationales, ainsi que des solutions de réassurance pour les compagnies d'assurance, à travers le monde. Ensemble, faisons avancer le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.axaxl.com

A PROPOS D'AXA XL* RISK CONSULTING

AXA XL Risk Consulting propose une gamme de solutions de gestion du risque et de services de conseil. Notre réseau mondial de professionnels nous aide à identifier les risques d'aujourd'hui et de demain, tout en proposant des solutions réalistes et pratiques pour les optimiser et les minimiser. Nous aidons nos clients à améliorer leurs résultats et à protéger la valeur de leurs marques. Ensemble, faisons avancer le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.axaxl.com.

*AXA XL est une division du Groupe AXA qui commercialise des produits et des services à travers quatre pôles : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle et AXA XL Risk Consulting.

À propos de Expert System

Expert System (EXSY : MIL) est un leader en Intelligence Artificielle appliquée au texte. Sa plate-forme phare Cogito®, basée sur une association unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique, extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Cogito® aide les entreprises à déployer une automatisation cognitive pour accélérer les processus métiers, améliorer la gestion de l'information et permet de prendre de meilleures décisions. Les solutions d'Expert System sont largement utilisées dans le service client, la conformité, l'atténuation des risques liés aux tiers, les applications de renseignement et les médias. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités vairés font confiance à Expert System dans le monde entier : Agence France-Presse, BASF, Bayer, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Chevron, Clarivate, Eli Lilly, Gannett, Generali, IMF, Lloyd's of London, Sanofi, Ministère de l'Agriculture des États-Unis, Ministère de la Justice des États-Unis et Zurich Insurance Group.

Pour plus d'information visitez http://www.expertsystem.com et suivez-nous sur Twitter @Expert_SystemFR.

