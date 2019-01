Perflow Medical élargit la portée de sa propriété intellectuelle pour le nouveau dispositif de filet dynamique de neuro-thrombectomie Streamtm et le filet remodelant non occlusif Cascadetm





Des données cliniques vont être présentées lors du séminaire ABC-WIN 2019

TEL AVIV, Israël, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Perflow Medical, une société de technologie médicale basée en Israël axée sur les dispositifs d'intervention neurologique de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui la délivrance de quatre brevets internationaux qui permettent d'étendre la portée de sa propriété intellectuelle (PI) mondiale pour le nouveau filet dynamique de neuro-thrombectomie Streamtm et le filet remodelant non occlusif Cascadetm. Le portefeuille mondial croissant de Perflow composé de huit brevets déposés inclut deux nouveaux brevets de l'Office européen des brevets (EPO), un provenant de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) et un de l'Office des brevets du Japon (JPO). Visant à renforcer la position de la propriété intellectuelle, les nouveaux brevets s'ajoutent à la couverture de PI existante de Perflow concernant des dispositifs tressés contrôlés en temps réel par l'utilisateur pour applications neurovasculaires, dont la récupération après un AVC ou un anévrisme.

Innovatrice dans le traitement des troubles neurovasculaires complexes, la plateforme technologique CEREBRAL NETtm de Perflow est conçue pour élargir les options de traitement avec un contrôle en temps réel et une performance générale des dispositifs améliorée. La société compte actuellement deux produits commerciaux avec le marquage CE disponibles pour une utilisation en Europe, ainsi qu'un troisième produit dans une phase de développement avancée. Le Stream Net, le premier produit de la société, a été utilisé avec succès à travers l'Europe et fournit un contrôle total et une apposition pariétale dynamique pendant le traitement des accidents ischémiques cérébraux aigus. Le Cascade Net, qui a été lancé l'an dernier, est le premier et le seul dispositif qui permet la circulation du sang sans risque d'emmêlement de la spirale lors de l'embolisation des anévrismes intracrâniens. Les deux dispositifs permettent au médecin de régler le diamètre, la longueur et la force radiale du filet afin d'optimiser le contact avec la paroi du vaisseau et d'améliorer le contrôle face à une anatomie tortueuse durant les interventions neurovasculaires.

« En plus d'élargir la portée commerciale de notre gamme de solutions neurovasculaires, nous continuons à renforcer notre portefeuille mondial de PI afin de protéger, étendre et améliorer l'utilisation de notre technologie de tressage dans différents marchés », a commenté Danny Farin, PDG de Perflow Medical. « Les dispositifs Stream et Cascade donnent aux médecins un plus grand contrôle et une manipulation plus prévisible afin d'améliorer les résultats pour les patients et l'expérience des praticiens. La réponse du marché aux deux produits a été très positive et nous sommes impatients de proposer ces nouveaux outils à plus de médecins dans toute l'Europe. »

Une expérience clinique avec les dispositifs Stream et Cascade sera présentée durant le séminaire ABC-WIN, du 13 au 18 janvier à Val d'lsère, en France.

À propos de Perflow Medical

Perflow Medical, une entreprise privée de technologie médicale basée en Israël, développe et produit des dispositifs médicaux innovants pour le traitement des troubles neuro-vasculaires complexes. La plateforme technologique CEREBRAL NETtm de Perflow, un filet tressé dynamique qui permet des traitements neuro-vasculaires ajustables, met l'accent sur l'expertise du médecin en combinant le contrôle en temps réel du praticien, une manipulation avancée du dispositif, une apposition pariétale dynamique complète et une excellente radio-opacité afin d'améliorer les résultats pour les patients. La société compte deux produits avec le marquage CE disponibles commercialement en Europe : le filet dynamique de neuro-thrombectomie Streamtm pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus et le filet remodelant dynamique non occlusif Cascadetm pour le traitement des anévrismes intracrâniens. En savoir plus à www.perflow.com.

10 janvier 2019