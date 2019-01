SKYWORTH dévoile 7 nouveaux téléviseurs ainsi que sa nouvelle stratégie mondiale de marque





À l'avant-plan du monde, ensemble

LAS VEGAS, 9 janvier 2019 /CNW/ - Le 7 janvier 2019, SKYWORTH (l'élite mondiale dans le domaine des appareils ménagers) a tenu un lancement médiatique mondial au Palace Ballroom du Caesars Palace Hotel & Casino de Las Vegas, aux États-Unis. Lors de cette conférence, SKYWORTH a dévoilé 7 nouveaux téléviseurs munis d'une nouvelle technologie et a annoncé la nouvelle stratégie mondiale de marque de la société.

SKYWORTH a présenté 7 nouveaux téléviseurs disposant d'une technologie au premier plan de l'industrie, laquelle repousse les limites de l'imagination. Disposant d'un puissant processeur PQ intégré, le modèle 65S9A/XA9000 peut améliorer la qualité de l'image selon tous les aspects en se fondant sur l'algorithme d'IA. Qui plus est, il adopte l'écosystème intelligent de l'IA prenant en charge Google Assistant et Amazon Alexa, elle qui deviendra le centre de la maison intelligente. Le modèle 65W80, qui est muni de CSO Pro, permet à l'image et au son de provenir simultanément du panneau pour donner lieu à une expérience de visionnage extraordinaire. Le super téléviseur de 196 cm intègre la technologie d'imagerie Dolby Vision HDR et dispose d'une barre de son qui prend en charge le 5.1.2 Dolby Atmos, offrant aux auditoires une expérience à la fois spectaculaire et immersive. Également, la technologie de gradation locale à l'échelle du pixel fait du téléviseur de 165 cm à rétroéclairage Quasi-pixel un ACL à plage dynamique élevée. D'autres téléviseurs avec innovation technologique ont aussi été dévoilés, comme le téléviseur Bedroom Sunny de 109 cm et le téléviseur Flush Mount de 208 cm, dont la grande qualité de fabrication est tout simplement époustouflante.

SKYWORTH a aussi annoncé sa nouvelle stratégie mondiale de marque. SKYWORTH deviendra un fabricant international de matériel intelligent et un fournisseur mondial de système intelligent conformément au thème stratégique « Open, Share, Win-win » (libre, partage, gagnant-gagnant). De plus, la vision de la société est d'intégrer les éléments « matériel, système, contenu et AIOT » au sein d'une solution intelligente. Pour que ses réalisations soient encore plus grandes, SKYWORTH améliorera l'expérience de visionnage des auditoires en matière de produits écologiques intelligents à grand écran, concrétisant la transformation d'un marketing de produit à une expérience de produit.

Personne-ressource pour les médias

Site Web : www.iskyworth.com

Facebook : https://www.facebook.com/SkyworthGlobal

Courrier électronique : overseas@skyworth.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806022/SKYWORTH_media_launch.jpg

SOURCE SKYWORTH

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 14:10 et diffusé par :