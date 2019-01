Réaménagement de la rue McGill College - La Ville de Montréal réalisera un exercice de positionnement pour le projet McGill College





MONTRÉAL, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets, Luc Ferrandez, annoncent qu'un mandat a été octroyé à l'OBNL Fondations Villes Nouvelles Canada. L'organisme aura le mandat de réaliser différentes activités impliquant des experts locaux et internationaux afin de définir le rôle de la future place McGill College, notamment quant aux services qui y seront offerts, aux activités qui pourront s'y dérouler, et aux différents usages visés.

« Le centre-ville est en pleine transformation. La future place McGill College est appelée à devenir un lieu unique et emblématique en plein coeur de la ville qui sera une signature pour Montréal. D'ailleurs, il s'agit d'un des plus gros projets d'aménagement de place publique en Amérique du nord des dix dernières années. Il est donc primordial d'aménager une place publique exceptionnelle qui réponde aux aspirations et aux besoins des Montréalaises et des Montréalais. L'exercice de positionnement est un formidable outil afin de pousser notre réflexion plus loin en s'inspirant des meilleures pratiques en matière d'aménagement », a annoncé la mairesse Valérie Plante.

« Cet exercice de positionnement s'appuiera sur les résultats de la consultation publique menée cet automne ainsi que sur plusieurs études techniques. Nous voulons nous assurer de prendre tous les moyens nécessaires à la réalisation d'une place publique vibrante d'envergure internationale, à l'image de notre ville exceptionnelle », a affirmé Luc Ferrandez.

Le secteur de l'avenue McGill College connaîtra de profonds changements avec l'arrivée de trois grands chantiers, soit les travaux du Réseau express métropolitain, le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest et les investissements privés pour le projet Nouveau-Centre, qui revitalisera notamment l'Esplanade de la Place Ville-Marie. La Ville de Montréal souhaite saisir cette occasion afin de réaliser un projet d'envergure qui permettra de repenser l'avenue McGill College, d'améliorer la qualité du domaine public et l'attrait du centre-ville.

L'exercice de positionnement se déroulera du 28 février au 2 mars prochain. La démarche comprendra des groupes de discussion thématiques et un événement de co-création du positionnement réunissant une quarantaine d'invités, provenant de Montréal et de l'étranger, reconnus pour leur créativité et la qualité de leurs réflexions sur des sujets comme le commerce de détail, le vivre ensemble au centre-ville, le milieu du travail, le tourisme, l'éducation et la culture. Le grand public pourra profiter de cette occasion afin de prendre connaissance des résultats de ces démarches lors d'une activité de restitution d'une demi-journée.

Les conclusions des différentes réflexions menées seront intégrées au programme d'aménagement fonctionnel et technique qui sera réalisé ce printemps. Ce dernier servira de guide pour les participants au concours de design, qui se tiendra au cours de l'été 2019.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 10:59 et diffusé par :