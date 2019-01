La société H10 Hotels inaugure l'hôtel Ocean El Faro; un spectaculaire centre de villégiature de style colonial situé à Punta Cana





L'établissement, nouvellement construit et situé sur le bord de la mer, dispose de 618 chambres et propose une vaste gamme de services.

Le centre de villégiature est muni d'un imposant phare construit sur le littoral, qui abrite un Beach Club et qui donne son nom à l'hôtel, ainsi que de 10 restaurants, de 13 bars et d'un Despacio Spa Center.

L'hôtel disposera également de la zone réservée aux adultes El Beso, qui ouvrira ses portes dans les mois à venir et offrira 293 chambres supplémentaires.

BARCELONE, Espagne, 9 janvier 2019 /CNW/ - La société H10 Hotels inaugure son nouveau centre de villégiature cinq étoiles Ocean El Faro en République dominicaine, située à Punta Cana sur la magnifique plage d'Uvero Alto aux eaux cristallines. L'établissement nouvellement construit offre 618 chambres équipées de toutes les commodités pour garantir aux invités le plus grand confort, des installations de première classe et une vaste gamme de services.

C'est la deuxième station hôtelière H10 Hotels de Punta Cana, après Ocean Blue & Sand, et dans les mois à venir, elle fera l'objet d'une nouvelle phase d'expansion pour y inclure El Beso, une zone réservée aux adultes comprenant 293 chambres supplémentaires.

L'établissement, conçu par le Lázaro Rosa-Violán Studio, présente un design intérieur de style colonial marqué et doit son nom au phare, construit sur le bord de la mer dans le cadre du projet, qui abrite un point de vue offrant de spectaculaires panoramas de l'océan et du Beach Club de l'hôtel.

Dès leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par une imposante salle, dotée de hauts plafonds en clés de voûte, inspirée de l'architecture des musées d'histoire naturelle. L'espace est dominé par un énorme squelette de baleine et comprend le Lobby Bar qui est muni d'un grand bar en forme d'ovale. La réception se trouve dans cette zone, de même qu'un piano-bar intime.

En ce qui concerne les choix de repas, Ocean El Faro offre une grande variété d'options gastronomiques grâce à ses dix restaurants, dont sept à la carte spécialisés dans la cuisine italienne, mexicaine, asiatique, antillaise et américaine, entre autres, ainsi qu'un restaurant buffet avec cuisine internationale et un autre situé près de la plage, qui le jour offre un buffet léger et le soir des plats thématiques. Le centre de villégiature dispose également de treize bars, ainsi que d'un marchand de glaces et d'un Mike's Coffee.

Les installations du centre de villégiature comprennent quatre piscines, ainsi qu'une rivière artificielle dotée d'un bar, de sorte que les clients peuvent profiter d'un verre tout en profitant de la douceur du courant. Le centre est également doté de grands espaces dédiés au sport avec deux courts de tennis, un terrain multisports et un centre de plongée Dive It!, ainsi que des options de divertissement incluant un théâtre, une boîte de nuit, une salle de quilles et un magasin, entre autres choses.

De plus, le Despacio Spa Center du centre de villégiature est l'espace idéal pour dorloter le corps et l'esprit. Le centre de spas dispose d'un circuit d'hydrothérapie, d'un jacuzzi, d'un sauna et d'un bain de vapeur, d'un espace détente, d'un salon de beauté et de 12 cabines spacieuses pour des soins personnalisés du corps et du visage, ainsi que d'un gymnase ouvert en tout temps.

Suites spacieuses pour un confort maximal

Le nouvel Ocean El Faro dispose de six types de suites. Toutes les chambres sont spacieuses et lumineuses, équipées d'une TV LCD, d'un minibar gratuit, d'une cafetière électrique, d'un coffre-fort dans la chambre et d'une salle de bain complète avec baignoire à remous, douche à effet de pluie, double lavabo, sèche-cheveux professionnel, balance et miroir grossissant.

Les chambres Swim-Up Junior Suites, situées au rez-de-chaussée des bâtiments d'hébergement, offrent un accès direct à une piscine depuis leur terrasse, tout comme les chambres Roofop Junior Suites, situées au dernier étage avec terrasse, chaises longues et jacuzzi.

L'établissement compte également 26 chambres Royal Masters Suites, des chambres spacieuses comprenant une chambre à coucher, un salon séparé et une vue privilégiée sur la mer, et 12 chambres Swim-up Privilege Master Suites, qui ont également une terrasse privée avec jacuzzi et offrent la possibilité de se baigner dans la piscine directement de la chambre.

Installations pour les familles

Le centre de villégiature est également idéal pour les familles grâce à son parc aquatique muni d'attractions pour les enfants, son terrain de jeux, sa salle de jeux et du programme complet de divertissement Daisy Club pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.

Service « Privilege, Exclusive Rooms and Services »

L'Ocean El Faro offre le service Privilege, Exclusive Rooms and Services (privilège, chambres et services exclusifs) conçu pour les clients qui cherchent à profiter de commodités spéciales. Certains des avantages incluent la possibilité d'accéder à des espaces tels que le salon Privilege - une chambre avec service de conciergerie et ordinateurs offrant un service exclusif à la carte pour le déjeuner, le dîner et le souper - et un espace exclusif de la plage privée de l'hôtel avec chaises longues et lits balinais.

Événements et réunions

L'hôtel offre des possibilités infinies pour la tenue de toutes sortes d'événements corporatifs ou sociaux. À cet égard, l'Ocean El Faro dispose d'un centre de congrès comprenant quatre chambres qui bénéficient de la lumière naturelle, tandis que l'extérieur de l'établissement offre un environnement unique avec vue sur la mer, idéal pour des événements spéciaux.

Enfin, le centre de villégiature offre gratuitement le Wi-Fi dans tout l'hôtel, un coin Internet et un stationnement gratuit pour ses clients.

À PROPOS DE H10 HOTELS

La société H10 Hotels a été fondée au début des années 1980, lorsqu'elle a commencé à exploiter des installations dans les principales destinations vacances de l'Espagne. La société exploite aujourd'hui 60 hôtels dans 18 destinations réparties dans 8 pays, pour un total de plus de 15 000 chambres, dont la plupart lui appartiennent. H10 Hotels est l'une des 10 premières entreprises hôtelières espagnoles et est actuellement en pleine phase d'expansion en Europe et dans les Caraïbes. H10 Hotels s'engage à satisfaire les besoins de ses clients en leur offrant des emplacements privilégiés, des services spécialisés, une cuisine soigneusement sélectionnée et des installations constamment rénovées pour assurer le plus haut niveau de qualité. H10 Hotels a été reconnu en 2018 par TripAdvisor comme étant l'une des dix chaînes hôtelières de taille moyenne « les plus excellentes » au monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.h10hotels.com.

