Rapport de GLC Groupe de gestion d'actifs sur les perspectives des marchés : les investisseurs sont invités à adopter une position neutre en 2019

LONDON, ON, le 9 janv. 2019 /CNW/ - GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC) a aujourd'hui publié son rapport Perspectives des marchés financiers de 2019, qui examine les occasions de marché et les attentes pour l'année.

Le rapport présente les perspectives économiques les plus récentes et les dernières prévisions sur les marchés. Il fournit notamment des aperçus régionaux pour les actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que des aperçus sectoriels pour les obligations d'État et les obligations de sociétés de catégorie investissement et à rendement élevé du marché canadien des titres à revenu fixe.

Dans son rapport, GLC conclut qu'une position neutre avec une certaine préférence défensive est actuellement la plus judicieuse pour les investisseurs.

«?Le thème général qui sous-tend nos perspectives est celui de la modération, commente Brent Joyce, chef des stratégies de placement de GLC. Dans les cycles de marché, nous sommes d'avis que l'accélération est suivie par la modération, qui cède enfin le pas à un repli.?Aujourd'hui, la question est encore de savoir quelle croissance sera observée dans les économies mondiales et les bénéfices des sociétés et non, soulignons-le, d'évaluer les reculs qu'afficheront ces économies et bénéfices. »

Voici quelques faits saillants du rapport :

Titres à revenu fixe : L'utilité des titres à revenu fixe comme outil d'atténuation du risque a augmenté et continue de le faire à mesure que nous avançons dans le cycle. Nous recommandons une pondération neutre en titres à revenu fixe, avec un mouvement vers une qualité accrue du crédit. Nous entrevoyons pour les investisseurs obligataires un rendement total d'un à deux pour cent en 2019 pour ce qui est de l'ensemble des obligations canadiennes, avec une surpondération en obligations de sociétés de catégorie investissement et en obligations d'État.

Actions : À notre avis, la croissance de l'économie mondiale et des bénéfices des sociétés est en train de passer de l'accélération à la modération, ce qui laisse nos perspectives à court terme positives. Sur une base rajustée en fonction du risque, une position neutre est de mise. Selon nos perspectives, les cours des actions devraient connaître des gains compris entre 8 pour cent et 12 pour cent en Amérique du Nord, et nous recommandons de maintenir l'exposition pour participer à la croissance du marché des actions sans courir un risque excessif pour le niveau de tolérance de l'investisseur. En ce qui concerne le volet des actions, nous préconisons des répartitions géographiques et sectorielles diversifiées et de bonne ampleur avec une légère surpondération des actions canadiennes et américaines, une exposition neutre aux actions des marchés développés hors Amérique du Nord et une sous-pondération en titres des marchés émergents.

