Bombardier fournira une nouvelle génération de voitures de transport de passagers pour le New Jersey





Les voitures multi-niveaux III seront dotées de nouvelles caractéristiques conçues pour améliorer l'expérience des passagers

C'est le troisième contrat portant sur des voitures multi-niveaux construites par Bombardier pour la New Jersey Transit Corporation

BERLIN, 09 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat pour la fourniture de 113 voitures de train de banlieue multi-niveaux III à la New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT). Ce contrat, d'une valeur approximative de 669 millions de dollars US (585 millions d'euros) comprend une option pour un maximum de 886 voitures additionnelles.

Il s'agit du troisième contrat de Bombardier avec NJ TRANSIT pour cette voiture prisée. Par suite des contrats signés en 2002 et 2010, Bombardier lui avait fourni 429 voitures multi-niveaux I et II maintenant exploitées par NJ TRANSIT.

« NJ TRANSIT nous fait l'honneur de nous considérer comme un partenaire depuis 1980; nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec eux dans le cadre de cette initiative d'envergure afin d'améliorer l'expérience des clients », a dit Elliot G. (Lee) Sander, président, région des Amériques, Bombardier Transport.

Pierre-Yves Cohen, président, Produits et ingénierie, Bombardier Transport, a ajouté : « Nous sommes convaincus que nos nouvelles voitures multi-niveaux III, avec leurs caractéristiques techniques et de confort améliorées, permettront d'offrir un service exceptionnel et répondront aux attentes croissantes des passagers. Ce contrat comprendra des voitures de tête, des voitures remorques, dont certaines dotées de toilettes, et de nouvelles voitures motrices capables de remplacer des locomotives pour former des automotrices, donnant ainsi plus de souplesse opérationnelle à NJ TRANSIT. En outre les voitures multi-niveaux III seront entièrement compatibles et interopérables avec les voitures multi-niveaux I et II. »

Parmi les nouvelles caractéristiques offertes par les voitures multi-niveaux III, citons : des écrans couleur pour l'information-divertissement affichant de l'information en temps réel sur les stations et les correspondances; des ports d'alimentation USB intégrés aux confortables sièges en configuration 2x2; un système de surveillance vidéo à bord pour plus de sécurité; des vestibules plus larges facilitant l'accès en fauteuil roulant; de nouveaux supports à vélos; un système intelligent d'éclairage à DEL avec commande automatique de luminosité; et des portes de toilettes motorisées pour en rendre l'accès plus facile pour tous les passagers. Les voitures seront équipées de la technologie de commande intégrale des trains pour une sécurité accrue des passagers.

Client établi de Bombardier, NJ TRANSIT est l'exploitant du plus grand système de transport collectif desservant un État au complet aux États-Unis et du troisième plus grand système de transport collectif du pays. Au fil des ans, Bombardier lui a fourni des centaines de voiture de train de banlieue à un ou plusieurs niveaux, de locomotives électriques BOMBARDIER ALP-46 et ALP-46A et de locomotives à propulsion bi-mode ALP-45DP. En outre, Bombardier a été membre du consortium qui a conçu et fabriqué le système de rail léger clé en main RiverLINE pour NJ TRANSIT qui relie Camden et Trenton, au New Jersey; la Société exploite actuellement ce système et en fait la maintenance en vertu d'un contrat conclu avec NJ TRANSIT.



À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.



À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.



Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .



Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail .

Bombardier et ALP sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



