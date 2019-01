Porsche présente le premier dérivé de la plus récente génération de son icône





La nouvelle 911 Cabriolet : prête pour la conduite cheveux au vent

TORONTO, Jan. 8, 2019 /CNW/ - Six semaines après le lancement du coupé, tous les yeux sont braqués sur la 911 Cabriolet. La 911 décapotable poursuit la longue tradition qui a commencé en septembre 1981 au Salon international de l'auto (IAA) de Francfort avec le premier prototype 911 Cabriolet qui a instantanément séduit les clients et les passionnés. La première 911 décapotable est sortie d'usine en 1982 et ce modèle figure depuis lors dans la gamme. La version découvrable de la voiture de sport emblématique sera lancée en grande pompe en 2019. Dotée des mêmes innovations que le coupé, le cabriolet présente des caractéristiques propres au modèle, notamment le nouveau système hydraulique qui actionne le toit encore plus rapidement.

Le nouveau modèle reprend les lignes modernes du coupé, tout en retenant le profil typique d'une Porsche 911 version cabriolet. Entièrement automatique, la capote comporte une lunette en verre et ses arceaux en magnésium empêchent la déformation du toit à vitesse élevée. La capote peut être actionnée à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Le nouveau système hydraulique ramène le temps d'ouverture à environ 12 secondes et le pare-vent à déploiement électrique protège la nuque des occupants.

La 911 Cabriolet sera d'abord livrable en version Carrera S à propulsion et Carrera 4S à transmission intégrale. Les deux versions sont animées par un 6 cylindres à plat biturbo de 2,981 cm³ développant 443 ch à 6 500 tr/min et 390 lb-pi de couple qui se manifeste entre 2 300 et 5 000 tr/min. Un système d'injection amélioré et d'autres optimisations, notamment une nouvelle configuration des turbocompresseurs et du refroidissement de l'air de suralimentation, ont permis une réduction de la consommation. La puissance est transmise aux roues par une nouvelle boîte 8 vitesses à double embrayage. La Carrera S Cabriolet boucle le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes (3,7 secondes avec l'ensemble Sport Chrono en option) et peut atteindre 306 km/h. La Carrera 4S Cabriolet affiche la vitesse de pointe de 304 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes (3,6 secondes avec l'ensemble Sport Chrono livrable en option).

La nouvelle position de montage du moteur procure à la 911 Cabriolet encore plus de rigidité en torsion. Le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) est livrable pour la première fois sur la 911 Cabriolet. Les ressorts sont plus rigides et plus courts, les barres antiroulis avant et arrière, plus rigides, et le châssis a été abaissé de 10 mm. Ces perfectionnements procurent à la 911 un comportement plus neutre et une meilleure répartition du poids.

Une ligne extérieure qui s'inspire des 911 de générations précédentes

La nouvelle 911 Cabriolet paraît plus large et plus musclée et présente plus d'aplomb que sa devancière. Des ailes plus larges enveloppent les grandes roues de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. Les versions à propulsion et à transmission intégrale partagent désormais la même largeur de carrosserie. L'essieu arrière mesure 44 mm de plus en largeur. L'avant, habituellement 45 mm plus large, reprend une caractéristique des 911 d'antan, à savoir un capot plus long pourvu des plis distinctifs devant le pare-brise. Ces deux éléments qui se traduisent par un allongement de l'avant confèrent un look plus dynamique.

Toutes les versions reçoivent un becquet arrière beaucoup plus large à position variable ainsi que l'élégant bandeau lumineux d'une pièce. À l'exception des sections avant et arrière, l'ensemble de la carrosserie est désormais en aluminium.

Nouvel intérieur aux lignes épurées

L'habitacle se distingue par ses lignes droites et par son instrumentation encastrée qui définissent le tableau de bord. À l'instar de la 911 originale, le nouveau tableau de bord s'étend sur toute la largeur entre deux éléments horizontaux. Le compte-tours en position centrale est flanqué de deux écrans d'information minces et non cerclés. Plus convivial et causant moins de distraction, l'écran central du système de gestion des communications Porsche (PCM) mesure à présent 10,9 pouces.

Sécurité et confort bonifiés grâce à des systèmes évolués d'aide à la conduite

En première mondiale, Porsche présente le mode Wet livré de série. Ce mode détecte l'eau sur la chaussée, prépare les systèmes de commande et alerte le conducteur, qui peut alors intervenir pour mettre l'accent sur la sécurité par la simple pression sur un bouton ou sur la commande de modes au volant (ensemble Sport Chrono). Livré de série, le système d'alerte et d'assistance au freinage par caméra anticipe le risque d'une collision avec un véhicule, un piéton ou un cycliste et amorce le freinage d'urgence, au besoin. Un système d'aide au stationnement, incluant une caméra de recul, complète l'équipement de série de la 911 Cabriolet. Parmi les options, mentionnons l'aide à la vision de nuit avec caméra à image thermique, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien automatique de la distance, dispositif arrêt-relance et dispositifs améliorés de protection des occupants.

La 911 Carrera S Cabriolet se détaille à partir de 143 700 $ et la 911 Carrera 4S Cabriolet, à partir de 152 100 $. Les nouveaux modèles peuvent être commandés dès maintenant et leur arrivée au Canada est prévue au troisième trimestre.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 7,9% par rapport à 2017.

SOURCE Automobiles Porsche Canada

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 20:21 et diffusé par :