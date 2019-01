RBC Gestion mondiale d'actifs annonce des changements aux fonds négociés en bourse et aux fonds indiciels RBC





Mise à profit de l'alliance stratégique avec BlackRock Canada

Les changements simplifieront la gamme de fonds négociés en bourse RBC iShares au profit des investisseurs, qui bénéficieront d'une liquidité et d'une efficience accrues

TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui des changements touchant les fonds négociés en bourse (FNB) indiciels RBC et les fonds indiciels RBC, dont des propositions de fusion, de dissolution et de changement aux objectifs de placement. Certains de ces changements seront assujettis à l'approbation des autorités de réglementation et des porteurs de parts.

Ces changements visent à tirer profit de l'alliance stratégique entre RBC GMA Inc. et Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada ») annoncée le 8 janvier 2019.

Les changements proposés, qui simplifieront la gamme de FNB RBC iShares, donneront lieu à des avantages concrets pour les porteurs de parts des FNB indiciels RBC, notamment une plus grande liquidité liée à l'offre élargie de FNB iShares et des écarts historiquement plus favorables sur le marché secondaire, ce qui réduira au bout du compte les frais d'opération des investisseurs. Dans les cas où des FNB RBC fusionneront avec des FNB iShares, les frais de gestion des FNB iShares maintenus seront équivalents ou inférieurs à ceux des FNB RBC fusionnés.

« Nous sommes heureux de faire profiter les investisseurs de l'alliance RBC iShares, qui ajoutera à la gamme de FNB indiciels et de fonds communs de placement indiciels de RBC Gestion mondiale d'actifs l'expertise du plus important gestionnaire de FNB et de fonds indiciels au monde », a déclaré Doug Coulter, président de RBC GMA Inc. Plus importante société de gestion d'actifs au monde, BlackRock est un chef de file mondial de la gestion de fonds indiciels et un spécialiste des services de gestion de portefeuille, d'exécution d'ordres et de gestion du risque. »

Changements proposés :

FNB indiciels RBC

1. Fusions de FNB

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts et des autorités de réglementation, RBC GMA Inc. propose de fusionner les FNB RBC aux FNB iShares comme suit le 5 avril 2019 ou vers cette date :

FNB RBC dissous Frais

de

gestion

(%) FNB iShares maintenus Frais

de

gestion

(%) FNB indiciel d'obligations canadiennes à

court terme RBC (RCSB) 0,10 iShares Core Canadian Short Term Bond

Index ETF (XSB) 0,09 FNB indiciel d'obligations canadiennes

RBC (RCUB) 0,10 iShares Core Canadian Universe Bond

Index ETF (XBB) 0,09 FNB indiciel d'actions canadiennes RBC

(RCAN) 0,05 iShares Core S&P/TSX Capped Composite

Index ETF (XIC) 0,05 FNB indiciel d'actions américaines RBC

(RUSA) 0,09 iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) 0,09 FNB indiciel d'actions internationales

RBC (RINT) 0,20 iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

(XEF) 0,20

Le Comité d'examen indépendant des FNB RBC a étudié les fusions proposées, puis a formulé une recommandation favorable après avoir établi que ces fusions étaient justes et raisonnables pour chacun des FNB RBC.

Il est prévu que la fusion proposée du FNB indiciel d'actions américaines RBC (RUSA) donnera lieu à un transfert libre d'impôt, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas considérée comme une disposition aux fins de l'impôt. Les quatre autres fusions indiquées ci-dessus donneraient toutefois lieu à un transfert imposable, c'est-à-dire qu'elles seraient considérées comme une disposition aux fins de l'impôt avec des répercussions fiscales pour les porteurs de parts des FNB RBC dissous.

Les porteurs de parts des FNB RBC dissous recevront des parts du FNB iShares maintenu applicable en fonction de la valeur liquidative par part du FNB iShares maintenu. Chaque FNB RBC dissous sera liquidé à la suite des fusions. Les porteurs de parts pourront demander le rachat de leurs parts des FNB RBC dissous jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur des fusions.

2. Changement de gestionnaire de fonds : FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD - Couvert) (RGGB)

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts et des autorités de réglementation, le 5 avril 2019 ou vers cette date, BlackRock Canada deviendra le gestionnaire de fonds et le conseiller en placements du FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD - Couvert).

Le Comité d'examen indépendant des FNB RBC a étudié le changement de gestionnaire de fonds proposé, puis a formulé une recommandation favorable après avoir établi que ce changement était juste et raisonnable pour le FNB.

3. Dissolution d'un FNB : FNB indiciel d'actions de marchés émergents RBC (REEM)

Le 5 avril 2019 ou vers cette date, le FNB indiciel d'actions de marchés émergents RBC sera dissous.

Fonds indiciels RBC

1. Proposition de changement de l'objectif et de la stratégie de placement

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, RBC GMA Inc. propose de changer les objectifs et les stratégies de placement des fonds indiciels RBC le 5 avril 2019 ou vers cette date pour permettre aux fonds d'investir dans les FNB iShares :

Les fonds indiciels RBC visés sont les suivants :

Fonds indiciel obligataire du gouvernement canadien RBC

Fonds indiciel obligataire canadien RBC*

Fonds indiciel canadien RBC

Fonds indiciel américain RBC

Fonds américain indiciel neutre en devises RBC

Fonds international indiciel neutre en devises RBC

De plus, les indices de référence pour les fonds indiciels RBC correspondront à ceux des FNB iShares dans lequel chacun des fonds investira ou pourra investir (voir les changements ci-dessous visant les indices de référence).

Le Comité d'examen indépendant des fonds RBC a évalué les changements aux objectifs de placement proposés, puis a formulé une recommandation favorable après avoir établi que ces changements étaient justes et raisonnables pour chacun des fonds concernés.

* Sous réserve des approbations requises, il est prévu que les frais de gestion du Fonds indiciel obligataire canadien RBC (parts de série F) passeront de 0,10 % à 0,09 % le 5 avril 2019 ou vers cette date, afin de correspondre à ceux du FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index.

2. Changement de sous-conseiller

Le 9 avril 2019 ou vers cette date, BlackRock Canada deviendra le sous-conseiller du Fonds indiciel canadien RBC et du Fonds indiciel américain RBC, remplaçant State Street Global Advisors, Ltd.

3. Changements touchant les indices de référence

Aux fins d'harmonisation avec les indices de référence utilisés par la gamme RBC iShares, les changements suivants sont apportés aux indices de référence des fonds indiciels RBC.

Fonds indiciel RBC Changements touchant les indices de référence Fonds indiciel obligataire du gouvernement

canadien RBC Aucun changement (l'indice de référence est l'indice

des obligations du gouvernement fédéral FTSE

Canada) Fonds indiciel obligataire canadien RBC Indice actuel : indice obligataire universel + feuille

d'érable FTSE TMX Canada Nouvel indice : indice des obligations universelles

FTSE Canada1 Fonds indiciel canadien RBC Indice actuel : indice national FTSE Canada, toutes

capitalisations Nouvel indice : indice composé S&P/TSX2 Fonds indiciel américain RBC Indice actuel : indice FTSE États-Unis (CAD) Nouvel indice : indice S&P 500 (CAD)2 Fonds américain indiciel neutre en devises

RBC Indice actuel : indice FTSE États-Unis (CAD - Couvert

100 %) Nouvel indice : indice S&P 500 (CAD - Couvert

100 %)1 Fonds international indiciel neutre en devises

RBC Indice actuel : indice FTSE Marchés développés hors

Amérique du Nord (CAD - Couvert 100 %) Nouvel indice : indice MSCI EAFE IMI (CAD - Couvert

100 %)1

1 En vigueur le 5 avril 2019 ou vers cette date. 2 En vigueur le 9 avril 2019 ou vers cette date.

Approbations requises des porteurs de parts

RBC GMA Inc. sollicitera les approbations requises des porteurs de parts relativement aux propositions de fusion, de changement de gestionnaire de fonds et de modification aux objectifs de placement indiquées ci-dessus à l'occasion d'une assemblée extraordinaire des porteurs de parts qui se tiendra le 22 mars 2019 ou vers cette date à Toronto, en Ontario.

Un document de notification et d'accès qui décrit les procédures d'accès à la circulaire de la direction comprenant tous les détails des propositions sera envoyé par la poste le 15 février 2019 ou vers cette date aux porteurs de parts inscrits le 6 février 2019. Si les approbations nécessaires sont accordées, les modifications devraient entrer en vigueur le 5 avril 2019 ou vers cette date.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d'autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié. Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (membre du groupe de sociétés RBC GMA) et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 425 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à embellir leur avenir financier. À titre de fiduciaire pour ses clients, elle leur propose les solutions en matière de placement et de technologie dont ils ont besoin pour atteindre leurs principaux objectifs. Au 30 septembre 2018, la société gérait environ 6 440 milliards de dollars US d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier. Avec ses sociétés affiliées dans le monde, BlackRock, Inc. est le principal fournisseur de FNB à l'échelle mondiale selon les actifs sous gestion au 30 septembre 2018 (source : BlackRock, Inc.). Pour obtenir un complément d'information sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com.

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 800 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 1 800 milliards de dollars US d'actifs sous gestion au 30 septembre 2018, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock, qui gère plus de fonds que toute autre société de placement.

« FTSEmd » est une marque de commerce des sociétés membres du London Stock Exchange Group utilisée sous licence. MSCI et EAFE sont des marques de commerce de MSCI, Inc. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC. TSX est une marque de commerce de TSX Inc. Les fonds mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par FTSE International Limited, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., MSCI Inc., Standard & Poor's Financial Services LLC, TSX Inc. ou leurs concédants de licence, et ceux-ci ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie ou condition quant aux résultats découlant de l'utilisation des indices mentionnés aux présentes ou quant à la pertinence d'investir dans les fonds.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 16:10 et diffusé par :