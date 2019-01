A&W dévoile une nouvelle installation publique pour dire adieu à ses dernières pailles en plastique





TORONTO, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Susan Senecal, présidente et chef de la direction de A&W Canada, se trouve devant une installation d'art publique commandée par la chaîne de restaurants. La déclaration « Change is Good » (Le changement, c'est bon) est composée de lettres fabriquées avec les dernières pailles en plastique de la société. Depuis l'an dernier, A&W utilise des pailles compostables, ce qui permet d'éviter de jeter environ 82 millions d'articles en plastique à usage unique dans les décharges chaque année.

