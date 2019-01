Étude comparative sur les heures travaillées au Québec, aux États-Unis et ailleurs au Canada en 2017





Moins d'heures travaillées par emploi au Québec

MONTRÉAL, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En 2017, les heures hebdomadaires travaillées par emploi se situent en moyenne à 35,1 h au Québec, comparativement à 38,7 h aux États-Unis, à 36,0 h en Ontario et à 37,5 h en Alberta. La comparaison avec la Colombie-Britannique (35,5 h) indique un écart plus limité. C'est ce que relève une étude portant sur les heures travaillées au Québec, aux États-Unis et ailleurs au Canada publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Ces différences se reflètent également lorsque les tranches d'heures de travail sont comparées. La semaine de travail de 40 h ou plus est le lot d'environ 70 % des travailleurs américains, mais de seulement 40 % de ceux du Québec.

Ces écarts s'inscrivent dans un contexte institutionnel différent, notamment en ce qui concerne les normes relatives au temps de travail (congés annuels, jours fériés, congés parentaux et autres), plus avantageuses pour les travailleurs au Québec par rapport aux États-Unis.

..mais des taux d'emploi plus élevés qu'aux États-Unis, notamment en raison d'une présence accrue de femmes sur le marché du travail

Cependant, la situation est favorable au Québec lorsqu'on compare les taux d'emploi, c'est-à-dire la part de la population qui se trouve en emploi, à ceux des États-Unis. En 2017, le taux d'emploi de la population de 15 ans et plus était de 60,9 % au Québec contre 60,1 % aux États-Unis (16 ans et plus). L'avantage du Québec monte à près de 3 points de pourcentage pour le taux d'emploi des femmes (57,4 % chez les Québécoises contre 54,6 % chez les Américaines) et dépasse les 10 points de pourcentage chez les femmes avec enfants de moins de 18 ans.

Les heures travaillées par habitant - un portrait plus nuancé

Un indicateur qui tient compte à la fois des taux d'emploi et des heures travaillées est celui des heures travaillées par habitant. Cet indicateur est inférieur au Québec (19,4) par rapport aux États-Unis (22,4) pour l'ensemble de la population de 15 ans et plus. Cependant, le nombre d'heures hebdomadaires travaillées par habitant est généralement supérieur chez les Québécoises ayant des enfants de moins de 18 ans par rapport à celui des Américaines dans la même situation.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :