LeddarTech se joint à la plateforme ouverte de conduite autonome Apollo de Baidu

QUÉBEC, 08 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, la réputée entreprise derrière la plateforme de développement LiDAR automobile la plus polyvalente et évolutive, annonce l'intégration de ses solutions LiDAR dans la plateforme ouverte de conduite autonome Apollo de Baidu.



Les produits LiDAR de LeddarTech seront désormais compatibles avec Apollo 3.5, qui constitue la plus récente version de cette plateforme, grâce à l'intégration d'un kit de développement logiciel de source ouverte qui facilitera significativement les efforts d'intégration des fournisseurs de premier rang, des équipementiers et des développeurs d'applications qui souhaitent utiliser les solutions de LeddarTech dans la plateforme de source ouverte Apollo.

La plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech offre aux fournisseurs clés la technologie, les outils et les ressources dont ils ont besoin pour concevoir et différencier leur offre LiDAR et répondre aux exigences spécifiques des différents systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et aux applications de conduite autonome. Au coeur de la plateforme de LeddarTech se trouve LeddarEngine , qui comprend des systèmes sur puce et un logiciel de traitement du signal numérique conçus pour répondre aux normes ISO 26262 ASIL-B, et qui permettra aux clients de LeddarTech d'offrir des solutions LiDAR pour le domaine automobile conformes aux exigences de sécurité fonctionnelle.

«?Une plateforme ouverte constitue un modèle hautement efficace favorisant les partenariats gagnant-gagnant et à valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement automobile?», indique Frantz Saintellemy, président et chef des opérations de LeddarTech. «?Grâce à notre kit de développement logiciel de source ouverte destinée à la plateforme Apollo, le format de sortie des données permettra une comparaison plus facile et un développement de système plus efficace?», ajoute M. Saintellemy. «?La couverture élargie et mondiale des partenaires Apollo offre de nouvelles possibilités significatives d'accélérer l'adoption de notre plateforme LiDAR dans toute l'industrie?».

Apollo constitue une plateforme logicielle ouverte, fiable et sécuritaire pour les partenaires qui pourront développer leurs propres systèmes de conduite autonome de véhicule et plateformes matérielles. Apollo facilite ainsi le développement, les essais et le déploiement des véhicules autonomes.

Apollo accueille LeddarTech comme nouveau partenaire de sa plateforme ouverte, permettant ainsi à tous ses partenaires de bénéficier d'un accès ouvert et standardisé à la technologie LiDAR de LeddarTech, ce qui facilitera grandement l'exécution et l'intégration des projets.

Les deux sociétés sont présentes au CES 2019, qui a lieu à Las Vegas, Nevada, du 8 au 12 janvier. Le pavillon de LeddarTech est situé au CP-16 et celui de Baidu-Apollo, au Westgate #1814.

À propos de LeddarTech



LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De multiples applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Plus d'informations sont disponibles au www.leddartech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

LeddarTech. Leddar, LeddarSP, LeddarCore et le logo LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Toutes autres marques, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques enregistrées utilisées pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

