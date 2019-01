LimaCorporate établit le premier site d'impression 3D visant à produire des implants orthopédiques personnalisés complexes sur un campus hospitalier





LimaCorporate (Lima) et l'Hospital for Special Surgery (HSS), hôpital orthopédique le mieux classé des États-Unis, ont annoncé aujourd'hui la création de la première imprimerie 3D de fabrication additive pour les implants complexes personnalisés en milieu hospitalier. Cette collaboration novatrice ouvre la voie d'une amélioration substantielle de la disponibilité et de la vitesse des soins orthopédiques personnalisés pour les patients présentant des pathologies orthopédiques complexes aux États-Unis.

Le HSS, hôpital classé premier en orthopédie ces neuf dernières années par le U.S. News & World Report, s'approvisionne en implants personnalisés spécifiques aux patients auprès du siège de Lima en Italie depuis 2016. Ces dispositifs sont destinés à traiter des cas hautement complexes en s'appuyant sur le matériau exclusif Trabecular Titaniumtm et la technologie d'impression 3D de Lima. La proximité entre les capacités de fabrication additive de Lima et l'environnement de soins est d'une grande aide pour les prestataires de soins, qui peuvent à leur tour aider les patients.

La nouvelle installation, exploitée par Lima sur le campus principal du HSS dans le quartier de l'Upper East Side à New York, mettra à profit la technologie avancée et l'expérience de Lima combinées à l'expertise du HSS en matière de soins cliniques et d'ingénierie biomécanique. Cette collaboration encouragera et accélérera l'innovation dans le domaine des soins des articulations orthopédiques complexes, ce qui aboutira à de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour les patients à travers les États-Unis.

Lima est un pionnier de l'impression 3D d'implants standards et personnalisés pour les applications orthopédiques, et peut se targuer de plus de dix ans d'héritage clinique dans le domaine de l'impression 3D d'implants.

« Cette étroite intégration entre chirurgiens et ingénieurs est inestimable pour la conception et l'amélioration des articulations de remplacement et l'identification de nouvelles solutions pour les cas des patients les plus complexes », a déclaré Leonard Achan, infirmier, assistant médical et directeur de l'innovation du HSS.

« Nous sommes fiers d'être la première société à apporter l'impression 3D d'implants directement à l'hôpital, où la collaboration entre les meilleurs chirurgiens et ingénieurs pourra stimuler l'innovation et faciliter l'accès pour les patients aux États-Unis. C'est cela qui définit Lima : une société qui s'est toujours efforcée de transformer l'orthopédie en remettant en question le statu quo, et continuera à l'avenir », a déclaré Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate.

Lima sera le fabricant agréé de tous les dispositifs conçus et produits dans cette nouvelle installation de pointe, qui se trouvera sur le campus du HSS. Le site devrait être opérationnel au début de l'année 2020, et desservira initialement des hôpitaux de la région avant de mettre les dispositifs à la disposition de tous les prestataires de soins aux États-Unis.

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Le HSS est le plus important centre médical académique au monde axé sur la santé musculosquelettique. À son coeur se trouve l'Hospital for Special Surgery, classé premier en orthopédie au niveau national (pour la neuvième année consécutive) et troisième en rhumatologie par le U.S.News & World Report (2018-2019). Fondé en 1863, l'hôpital affiche l'un des taux d'infection les plus bas du pays et a été le premier de l'État de New York à recevoir la reconnaissance d'attractivité pour l'excellence des services infirmiers de l'American Nurses Credentialing Center, quatre fois consécutives. La procédure standard de l'arthroplastie totale du genou a été développée au HSS en 1969. Filiale du Weill Cornell Medical College, le HSS dispose d'un campus principal à New York et d'installations dans le New Jersey, le Connecticut et les régions de Long Island et du comté de Westchester dans l'État de New York. De plus, le HSS ouvrira un nouvel établissement en Floride à la fin 2019. En 2017, le HSS a dispensé des soins à 135 000 patients et réalisé plus de 32 000 interventions chirurgicales, et des individus des 50 États des États-Unis et de 80 pays se sont déplacés pour recevoir des soins au HSS. En plus des soins apportés aux patients, le HSS est un chef de file de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. Le HSS Research Institute comporte 20 laboratoires et 300 employés qui oeuvrent à faire progresser la santé musculosquelettique à travers la prévention de la dégénérescence, la réparation et la régénération des tissus. Le HSS Global Innovation Institute a été fondé en 2016 pour concrétiser le potentiel de nouveaux médicaments, traitements et dispositifs médicaux. Le HSS Education Institute est le premier établissement d'enseignement au monde dans le domaine de la santé musculosquelettique, sa plateforme d'apprentissage en ligne offrant plus de 600 cours à plus de 21 000 professionnels de la santé dans le monde entier. À travers HSS Global Ventures, l'institution collabore avec des centres médicaux et d'autres organisations afin d'améliorer la qualité et la valeur des soins musculosquelettiques, et de rendre les soins de premier ordre du HSS plus largement accessibles à l'échelle du pays et à l'international. Pour plus d'informations sur le HSS, rendez-vous sur hss.edu.

Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur limacorporate.com.

