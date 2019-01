Bright Pattern annonce son inclusion dans le rapport d'hiver 2019 de G2 Crowd sur l'infrastructure de centres d'appels





Bright Pattern, un fournisseur de premier plan de logiciel de centre d'appels infonuagique omnicanal, annonce son inclusion dans le rapport de G2 Crowd sur l'infrastructure de centres d'appels

SAN BRUNO, Californie, 7 janvier 2019 /CNW/ - La société Bright Pattern a été incluse dans le tout dernier rapport de G2 Crowd sur les logiciels de l'infrastructure de centres d'appels. Ce rapport est fondé sur les indices de satisfaction des utilisateurs réels établis à partir de leurs évaluations fournies sur G2 Crowd, le meilleur site Web au monde en matière d'évaluation de solutions commerciales.

Bright Pattern a été classé dans le rapport sur l'infrastructure de centres d'appels en recevant des évaluations d'utilisateurs vérifiés et en les comparant avec les évaluations de produits similaires dans la catégorie « infrastructure de centre d'appels ». Pour en savoir plus sur ce que les utilisateurs ont à dire, consultez la page d'évaluation de Bright Pattern.

« Bright Pattern a enregistré une excellente année et nous sommes fiers d'être reconnus par G2 Crowd comme l'un des premiers fournisseurs de logiciel de centre d'appels dans son rapport de 2019 sur l'infrastructure de centres d'appels », a déclaré Michael McCloskey, chef de la direction de Bright Pattern. « Des marques novatrices comptent sur la technologie de Bright Pattern pour fournir une expérience client unique. Gartner, Ovum, G2 Crowd, et d'autres sites d'évaluation en ligne ont récemment reconnu la qualité des services de Bright Pattern ce qui démontre que l'entreprise a réussi à se constituer un bassin de clients loyaux et que la société a la capacité de rivaliser avec certains des plus grands fournisseurs de centres d'appels au chapitre de l'expérience client. »

Bright Pattern a reçu une foule de prix et distinctions mettant en évidence la maturité de sa gamme de produits, sa stratégie d'entreprise efficace, et son succès en ce qui a trait à la prestation d'une offre de produits de centre d'appels infonuagiques à la fois puissante et facile à utiliser pour tous les secteurs, partout dans le monde, au sein d'une entreprise de n'importe quelle taille ou structure. Bright Pattern a égalé les meilleurs fournisseurs sur le plan de la fiabilité et de l'évolutivité, de l'administration et du contrôle, des fonctionnalités de plateforme clés, et de la sécurité dans le 2017-2018 Ovum Market Report (rapport de marché Ovum 2017-2018). Bright Pattern a été également classée en tant que chef de file dans le 2018 FrontRunners Quadrant for Call Center Software (quadrant des chefs de file dans le secteur des logiciels de centre d'appels 2018).

Évaluations des clients :

« Grâce à Bright Pattern, nous sommes en mesure d'être agiles et efficaces. » - évaluation

« Le service client de Bright Pattern est sans égal. Nous n'avons trouvé rien de tel en plus de 25 ans d'expérience en TI. » - évaluation

« Bright Pattern est facile à lancer, très personnalisable, comprend une foule de fonctionnalités et est très évolutif. » - évaluation

À propos de Bright Pattern

Bright Pattern fournit les solutions de centre d'appels les plus simples et les plus puissantes à des PME et à des entreprises de grande envergure. Afin de rendre le service client plus agréable, plus simple et plus rapide que jamais, Bright Pattern offre la seule plateforme infonuagique véritablement omnicanal pouvant être déployée rapidement et de manière agile par les utilisateurs en entreprise. Bright Pattern permet aux entreprises d'offrir une expérience client simple, personnelle et harmonieuse sur différents canaux traditionnels tels que le téléphone, la messagerie texte, la discussion en ligne, les courriels, la vidéo, les plateformes de messagerie et les robots. La société a été créée par une équipe de vétérans du secteur qui ont inventé les plus grandes solutions sur site et offrent aujourd'hui une architecture d'avenir employant une approche sophistiquée axée sur l'infonuagique. La solution de centre d'appels infonuagique de Bright Pattern est utilisée à l'échelle mondiale dans plus de 26 pays et est offerte en 12 langues.

