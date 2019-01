Jabra poursuit ses innovations, lançant de nouveaux produits au CES 2019





- Innovation et leadership sur le marché de l'audio, atouts reconnus depuis 150 ans, portés à de nouveaux sommets

- Annonce du micro-casque Elite 85h, conçu avec la technologie SmartSound et l'lA pour environnements sonores adaptatifs

- Accès mains libres à Alexa d'Amazon en mode Wake Word

- Mise à jour du Jabra Move : retour en force, le style en plus, écouteurs de pointe sans fil

LAS VEGAS, 7 janvier 2019 /CNW/ - CES -- Au Salon d'électronique grand public (Consumer Electronics Show) de cette année à Las Vegas, Jabra, une société du groupe GN Audio, a renforcé sa position d'expert en élargissant sa gamme de micro-casques Elite et en actualisant un grand favori du marché de tous les temps, le Jabra Move, avec l'édition Jabra Move Style. Alors qu'elle marque cette année ses 150 ans d'innovation, Jabra réaffirme sa volonté de mener le train des solutions audio adaptées à l'usage prévu en lançant le micro-casque Elite 85h, le dernier-né de la gamme Elite. Doté de Jabra SmartSound et d'une technologie IA exclusive, ce micro-casque procure aux utilisateurs une expérience audio adaptative intelligente.

Elite 85h avec technologie IA pour une audio intelligente adaptative

100% mains libres avec Alexa

Équipé de SmartSound et d'une commande d'assistant vocal mains libres, ce qui rend l'accès à l'assistant vocal plus rapide et plus facile en mobilité, le micro-casque Elite 85h est le micro-casque ANC le plus intelligent sur le marché.

Qui plus est, sa fonction SmartSound a été mise au point en partenariat avec audEERING, la société d'analyse audio intelligente, plus précisément avec sa technologie de paysage sonore. Cette fonction s'assure que l'audio de l'Elite 85h s'adapte automatiquement à votre environnement. Que vous soyez dans une salle bondée ou que vous éprouviez le besoin de vous concentrer à bord d'un train encombré, la fonction SmartSound vous assurera une qualité d'écoute irréprochable tant pour les appels que pour la musique.

La solution micro conjuguée avec l'appli Jabra Sound+ se traduit par l'accès mains libres à l'assistant vocal, ce qui veut dire que les utilisateurs n'ont plus besoin d'appuyer sur un bouton du micro-casque pour interagir avec Alexa, Siri® ou Google Assistanttm. Jabra est l'un des premiers à offrir cette fonctionnalité grâce à laquelle on accède à Alexa en invoquant le mot de réveil.

Le micro-casque Elite 85h, le meilleur de sa catégorie, établit de nouvelles normes avec son autonomie maximale de 32 heures (avec activation ANC), un son cristallin grâce à une technologie d'appel à six microphones avancée, ses enceintes de 40 mm conçues sur mesure pour une expérience acoustique de qualité supérieure et une durabilité hors pair.

Édition Move Style

Conçue pour la musique sans fil, l'écoute en mobilité, l'édition Move Style offre une autonomie batterie améliorée pouvant atteindre 14 heures, de concert avec la même qualité sonore, le même confort et le même design léger que les utilisateurs apprécient. Cette édition est disponible en trois nouveaux coloris élégants au choix de l'utilisateur : noir de titane, beige doré et bleu marine.

Depuis le lancement du Jabra Move il y a cinq ans, le micro-casque a été largement salué pour sa qualité audio sans fil supérieure et sa sortie musicale incomparable dans la catégorie des moins de 100 dollars US.

René Svendsen-Tune, chef de la direction de Jabra, a commenté : « L'innovation est au coeur de tout ce que nous faisons chez Jabra. Nous nous efforçons constamment d'explorer de nouveaux terrains en établissant des partenariats avec des marques prestigieuses comme Amazon, audEERING, Microsoft et Red Bull afin denous assurer que nous ne fournissons aux utilisateurs que les meilleures solutions possibles. La technologie SmartSound témoigne de notre engagement à rester leader de l'audio, après 150 ans d'activité dans le domaine du son. »

Activation vocale en Chine

Jabra annonce l'activation vocale (AV) intégrant pleinement les géants technologiques chinois Baidu, Tmall, Tencent et iFlytek. À l'heure où l'intégration vocale est en train de révolutionner notre façon d'interagir avec les appareils, améliorant de surcroît notre expérience quotidienne, Jabra, par ces nouvelles intégrations, réitère son engagement à proposer des solutions pionnières en Chine et à uniformiser l'expérience AV dans le monde entier.

Disponibilité et prix

Pour en savoir plus sur les micro-casques Jabra Elite 85h, Jabra Move Style et Elite Active 45e, consultez le site à l'adresse www.jabra.com.

Le micro-casque Elite 85h sera disponible en quatre coloris (noir, noir de titane, beige doré et bleu marine), dont un en exclusivité chez Best Buy aux États-Unis et au Canada (noir). Tous les coloris seront disponibles en ligne, en précommande, chez Best Buy, en mars 2019, et le noir dans les magasins Best Buy le sera à partir du mois d'avril 2019 au prix (PDVC) de 299 $ US / 399 $ CAD.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file dans le génie de solutions communication et audio de pointe grâce à ses innovations qui donnent aux consommateurs et aux entreprises des moyens d'agir. Nous sommes fiers de faire partie du groupe GN et cette appartenance nous engage à vous proposer un choix de produits qui vous permettra d'être plus à l'écoute, plus efficace et plus performant que vous ne l'auriez jamais cru possible. Par le son, nous aidons à transformer des vies. D'autre part, Jabra, par son excellence technique, fruit des travaux pionniers menés depuis sa fondation il y a 150 ans, montre la voie. Cette excellence technique nous permet de créer des micro-casques et des outils de communication intégrés qui aident les professionnels à travailler de manière plus productive, ainsi que des écouteurs et des oreillettes sans fil qui procurent aux consommateurs une expérience d'écoute de meilleure qualité, tant pour les appels et la musique que pour les médias. Jabra compte près de 1 100 employés dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de DKK en 2017. Le groupe GN, fondé en 1869, exerce ses activités dans 100 pays et offre innovation, fiabilité et facilité d'utilisation. Aujourd'hui, GN est cotée au Nasdaq Copenhague et dispose d'un effectif chiffré à plus de 5 500 personnes. GN, par le son, rend la vie plus agréable. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.jabra.com

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document demeurent la propriété de leur détenteur respectif (la conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis).

À propos d'audEERING GmbH

audEERING est fondée en 2012 en tant que société dérivée de l'Université Technique de Munich. Aujourd'hui, audEERING est la seule société européenne à innover dans le domaine de l'intelligence émotionnelle artificielle axée sur l'analyse intelligente du son. Mettant à profit une intelligence machine novatrice et des techniques d'apprentissage approfondi, audEERING conçoit des produits capables d'analyser automatiquement, par exemple, des scènes acoustiques, des états du locuteur ainsi que plus de 50 états émotionnels. audEERING compte parmi ses clients des sociétés multinationales comme Huawei, BMW, GfK, Red Bull Media House et Ipsos. Pour en savoir davantage, consultez notre site à l'adresse www.audeering.com

