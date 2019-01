Nominations au sein de la haute direction de Québecor





MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est fier d'annoncer deux nominations au sein de son siège social : Marc M. Tremblay est nommé chef de l'exploitation de Québecor, en plus de conserver son titre de chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif, et Hugues Simard, qui a été à l'emploi de Québecor de 1998 à 2017, devient chef de la direction financière de Québecor.

« Les changements à la présidence de Vidéotron nous offrent l'opportunité d'accroître le rôle et les responsabilités de certains collaborateurs de longue date de Québecor. Marc démontre une parfaite maîtrise de l'ensemble des enjeux de l'entreprise et jouera, dans ses nouvelles fonctions, un rôle encore plus important dans le développement des stratégies d'affaires et des opérations », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Je suis aussi très heureux d'annoncer le retour de Hugues Simard parmi nous. Hugues a une impressionnante feuille de route à son actif et un leadership confirmé. Il sera un pilier important pour l'entreprise et continuera de nous mener vers l'atteinte de nos objectifs financiers et d'affaires », a ajouté M. Péladeau.

Marc M. Tremblay | Chef de l'exploitation et des affaires juridiques, secrétaire corporatif

À l'emploi de Québecor depuis 2007, Marc M. Tremblay aura comme mandat de seconder le président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, dans la gestion des opérations de Québecor. Il continuera de participer au développement des affaires, en plus de diriger les Services des affaires juridiques, des affaires publiques, des ressources humaines, de l'immobilier, des affaires environnementales ainsi que le Secrétariat corporatif. Avant de se joindre à Québecor, Marc M. Tremblay a oeuvré au sein du cabinet Ogilvy Renault (aujourd'hui Norton Rose Fulbright Canada), duquel il est devenu associé en 1990, puis administrateur du groupe de droit de l'emploi et du travail en 2006. Depuis 2017, il est président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM.

Hugues Simard | Chef de la direction financière

Ayant oeuvré pendant près de 20 ans chez Québecor, Hugues Simard a occupé plusieurs rôles clés dans différentes filiales de l'entreprise. Il a notamment été vice-président principal et chef de la direction financière de Vidéotron de 2014 à 2017, puis a assumé les rôles de vice-président principal, Développement et stratégie de Québecor Média ainsi que de vice-président, Finances et chef de la direction financière de Corporation Sun Media de 2007 à 2014. Jusqu'à tout récemment, Hugues Simard était vice-président exécutif et chef de la direction financière de Indigo Books & Music Inc. à Toronto. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School.

