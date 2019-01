LeddarTech signe une entente de distribution exclusive au Japon avec Nagase & Co., Ltd.





QUÉBEC, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, le chef de file derrière conception de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, annonçait aujourd'hui avoir choisi Nagase & Co., Ltd. comme distributeur de ses solutions LiDAR solid-state pour l'ADAS et les véhicules autonomes au Japon.



«?C'est un honneur pour nous de représenter la technologie LiDAR visionnaire de LeddarTech au Japon?», se réjouit Koichi Kawahito, directeur de la division électronique pour l'automobile de Nagase. «?La plateforme LiDAR de LeddarTech procure aux fournisseurs de premier rang une offre LiDAR automobile différenciée et spécifique qui cadre avec la mission de Nagase. Cette dernière consiste à étendre ses activités dans le domaine automobile à la distribution de composants et de systèmes, ainsi qu'à offrir des services de développement logiciel et de conception de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de véhicules électriques et d'interfaces personne-machine.?»

Les deux partenaires ont signé un protocole d'entente au début du mois de décembre. Nagase assumera la promotion et les ventes au Japon du LeddarEngine LCA2 et du LeddarEngine LCA3 de LeddarTech, qui sont des coeurs LiDAR solid-state hautement intégrés constitués d'un système sur puce LeddarCore (SoC) jumelé au logiciel de traitement de signaux LeddarSP. Le distributeur offrira également un service après-vente de première ligne de grande qualité à ses clients.

«?LeddarTech est vraiment engagée à produire la meilleure technologie qui soit et à soutenir ses clients du monde entier. Nous sommes fiers de nous associer avec un distributeur aussi réputé que Nagase & Co., Ltd.?», affirme Adrian Pierce, vice-président, ventes mondiales et développement des affaires de LeddarTech.

«?Nous comptons offrir une grande valeur ajoutée à nos clients en mobilité au Japon grâce à notre modèle d'affaires distinctif qui repose sur une plateforme exhaustive de développement LiDAR,?» poursuit Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. «?Cette plateforme confère aux fournisseurs de premier rang la capacité de concevoir et de produire en masse à peu de frais des solutions LiDAR de qualité automobile très performantes faites sur mesure pour les besoins automobiles les plus exigeants.?»

Présence au salon CAR-ELE-JAPAN ? Janvier 2019

La collaboration entre LeddarTech et Nagase sera bien visible au salon CAR-ELE-JAPAN , qui se tient du 16 au 18 janvier 2019 à Tokyo. Au kiosque E47-002, les deux partenaires feront ensemble la promotion et la démonstration des solutions LiDAR solid-state 3D de type flash reposant sur le LeddarEngine LCA2.

Le salon CAR-ELE JAPAN rassemble des intervenants du domaine des technologies électroniques automobiles, telles que composants, matériaux, logiciels, équipement de fabrication, technologies d'essai, etc. Il attire des équipementiers et des fournisseurs de premier rang et est devenu un événement à ne pas manquer pour les professionnels de l'industrie automobile.

À propos de Nagase

Nagase & Co., Ltd. est une maison de commerce de produits chimiques fondée à Kyoto en 1832. À ses débuts, le groupe Nagase est un agent de vente spécialisé qui décroche des contrats de vente, en exclusivité, de produits reconnus internationalement au Japon. Au fil des années, l'entreprise a su profiter de son expertise en technologies et en collecte d'informations, et de son réseau mondial, pour transformer ses activités et en faire un modèle hybride offrant des fonctions de fabrication, de traitement et de recherche et développement haut de gamme en plus de ses services de commerce.

Son service de solutions automobiles fournit à l'industrie des matériaux et des pièces extrêmement fonctionnels depuis très longtemps et se concentre aujourd'hui à la mise en marché de technologies de pointe visant à accroître la sécurité et le confort de la mobilité dans notre société. Pour en savoir davantage : www.nagase.co.jp/english

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De nombreuses applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Pour en savoir davantage sur LeddarTech, consultez les sites www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP et les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisés pour identifier les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

