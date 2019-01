Mercedes-Benz maintient sa position de constructeur automobile de luxe n° 1 au Canada





Mercedes-Benz Canada termine l'année 2018 avec les meilleures ventes qu'elle ait jamais enregistrées en décembre pour les voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers de luxe (3 185 unités vendues au détail; +4,3 % comparativement à décembre 2017)





La division des fourgons Mercedes-Benz fait état de ventes annuelles records de 6 538 unités (+1,0 %)





La division des véhicules d'occasion a connu sa meilleure année à ce jour, avec neuf mois records en 2018 et des ventes au détail de 18 168 unités pour l'année (+5,7 %)

TORONTO, le 4 janv. 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que la compagnie est demeurée le constructeur automobile de luxe numéro un du pays pour la cinquième année consécutive. En 2018, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules de tourisme, fourgons et unités smart. Ce chiffre final a été soutenu par les meilleures ventes de voitures de tourisme et d'utilitaires légers de luxe jamais réalisées en décembre : les 3 185 unités vendues durant le mois représentent une hausse de 4,3 % comparativement à décembre 2017.

Au total, 42 875 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe Mercedes-Benz ont été livrés en 2018. Ce dernier segment s'est avéré le plus populaire en 2018 : tout au long de l'année, 23 056 VUS ont été vendus contre 19 819 véhicules de tourisme. En 2018, les VUS représentaient 53,8 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, comparativement à 46,2 % pour les voitures de tourisme. Reflétant cette tendance, trois des cinq premiers modèles ayant généré le plus de ventes en volume durant l'année 2018 provenaient de l'impressionnante gamme de VUS de la compagnie : le VUS GLC (+6,9 % par rapport à 2017), le VUS GLE (+20,8 % comparativement à 2017) et le GLA (0 % comparativement à 2017). La Berline de Classe C et le Coupé CLA figuraient également parmi les véhicules les plus demandés de Mercedes-Benz Canada.

En 2018, la division des fourgons Mercedes-Benz a réalisé des ventes records : en tout et pour tout, 6 538 véhicules ont été livrés, ce qui représente une augmentation de 1,0 % par rapport à 2017. La division a enregistré d'excellentes ventes tout au long de l'année et a notamment connu le meilleur mois de son histoire en juin 2018 avec des ventes de 678 unités, dépassant le précédent record de 661 unités qui avait été atteint en juin 2016. Les fourgons Sprinter et Metris ont une fois de plus été reconnus pour leur faible coût global du cycle de vie dans le cadre des prix Vincentric 2018 de la Meilleure valeur de parc automobile au Canada.

345 véhicules smart fortwo ont été livrés en 2018.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a également obtenu d'excellents résultats en 2018, avec neuf mois records à son palmarès. Au cours de l'année, la division a vendu 18 168 unités au détail, dépassant de 5,7 % les ventes de 2017, qui avaient été les meilleures jamais enregistrées. 2018 a aussi été la meilleure année pour les ventes de véhicules d'occasion certifiés, avec six mois records qui ont contribué à un total final de 13 833 unités livrées (+3,7 % comparativement à 2017). Ce volume constitue 76,1 % des ventes annuelles de véhicules d'occasion.

« Je suis extrêmement fier que nous ayons maintenu notre position de constructeur automobile de luxe numéro un au Canada pour la cinquième année consécutive », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Le fait que nous ayons pu terminer l'année sur une note aussi positive témoigne du travail acharné et du dévouement de nos employés et de nos concessionnaires au cours des douze derniers mois. À l'aube de 2019, je sais que nous avons tous hâte de poursuivre sur cette lancée en offrant les meilleurs produits et services possible à nos clients. »

DÉCEMBRE 2018 Mois à ce jour Année à ce jour 2018 2017 % 2018 2017 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 185 3 053 4,3 42 875 45 456 -5,7 smart 25 24 4,2 345 368 -6,3 Fourgons

Mercedes-Benz 466 596 -21,8 6 538 6 474 1,0 TOTAL 3 676 3 673 0,1 49 758 52 298 -4,9

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

