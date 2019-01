Le prix d'un timbre du régime intérieur passera de 85 ¢ à 90 ¢ le 14 janvier, la première hausse des tarifs postaux depuis 2014





OTTAWA, le 4 janv. 2019 /CNW/ - Les tarifs postaux augmenteront le 14 janvier alors que le prix des timbres achetés en carnets, en rouleaux ou en feuillets pour les articles Poste-lettresMC du régime intérieur de 30 g ou moins passera de 0,85 $ à 0,90 $. Le prix d'un timbre du régime intérieur vendu à l'unité passera de 1 $ à 1,05 $.

Bien que l'utilisation varie, Postes Canada estime que la hausse de prix aura une incidence de moins de 1 $ par année pour un ménage canadien moyen et d'environ 14 $ par année pour une petite entreprise typique. Les tarifs augmenteront également pour le courrier à destination des États-Unis et du régime international et pour le service Courrier recommandéMC du régime intérieur.

Il s'agit des premières hausses de tarifs pour le courrier depuis le 31 mars 2014. Les Canadiens peuvent éviter les augmentations en se procurant des timbres PermanentsMC au prix actuel avant que les nouveaux tarifs entrent en vigueur. Conformément au processus réglementaire fédéral, Postes Canada a annoncé publiquement sa proposition d'augmentations dans la Gazette du Canada, Partie I en juin 2018.

