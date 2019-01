Les Émirats arabes unis fascinent le monde avec le spectaculaire gala d'Emaar pour le réveillon du jour de l'An 2019 dans le centre-ville de Dubaï





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 1er janvier 2019 /PRNewswire/ -- Avec un spectacle pyrotechnique et de projection laser inédit sur l'emblématique Burj Khalifa, Emaar a fasciné le monde avec son gala pour le réveillon du jour de l'An à Dubaï pour inaugurer l'année 2019. L'événement a accueilli plus d'un million de fêtards dans le centre-ville de Dubaï, le méga-aménagement emblématique d'Emaar. L'un des moments forts a été l'hommage particulier rendu au cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le père fondateur des Émirats arabes unis, dont le centenaire de la naissance a été célébré en 2018 comme «?l'Année de Zayed?».

Les campagnes sur les réseaux sociaux concernant le spectacle ont touché plus d'un milliard d'utilisateurs, complétées par le partenariat d'Emaar avec TikTok. Le réveillon du jour de l'An 2019 d'Emaar a été l'une des célébrations du Nouvel An les plus regardées au monde, diffusée en direct et en différé dans le monde entier sur le site mydubainewyear.com. L'illumination de la façade du Burj Khalifa lui a valu deux records du monde Guinness supplémentaires : pour la «?plus grande façade éclairée par LED?» et la «?façade éclairée par LED la plus élevée?».

Mohamed Alabbar, le président d'Emaar Properties, a déclaré que l'événement est un hommage des Émirats arabes unis au monde entier, reflétant l'esprit positif de la nation et sa vision cosmopolite. «?Avec cette célébration, nous mettons en lumière la vision de notre leadership qui consiste à créer une nouvelle ère de progrès par l'ouverture et la collaboration, ici à Dubaï et aux Émirats arabes unis, pour le monde.?»

Suite au partenariat d'Emaar avec TikTok, cinq couples chanceux de Chine, d'Inde et du Moyen-Orient se sont envolés pour Dubaï en plus de 55 influenceurs de premier plan qui ont fait la promotion de l'événement auprès de leurs followers. Emaar a également sélectionné deux heureux gagnants de leur concours sur les réseaux sociaux pour profiter de la célébration depuis un hélicoptère. Plusieurs messages soumis par le public sur les fils Twitter, Facebook et Instagram d'Emaar @EmaarDubai en utilisant le hashtag #2019MakeAWish étaient affichés sur le Burj Khalifa.

Placé sous le thème «?du temps et de la progression?», le réveillon du jour de l'An 2019 a débuté par la projection de visuels inspirants sur la façade du Burj Khalifa pendant huit minutes, célébrant l'héritage de la nation. Le plus long spectacle à ce jour de la fontaine de Dubaï est venu couronner le spectacle. Après le compte à rebours, dans un spectacle pyrotechnique envoûtant, les Émirats arabes unis, Dubaï et Emaar ont souhaité au monde entier une «?Bonne Année?» avec le message relayé en arabe, en anglais et en chinois.

L'expérience peut être visionnée de nouveau en ligne à l'adresse suivante mydubainewyear.com. Emaar présentera une version courte du spectacle du 1er janvier à fin mars pour le plus grand plaisir des visiteurs du centre-ville de Dubaï.

