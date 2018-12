Urbanimmersive procède au paiement des intérêts reliés aux débentures ayant servi à l'acquisition de Tourbuzz





LAVAL, Québec, 31 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX VENTURE : UI) (OTC PINK : UBMRF), la plateforme leader en marketing de contenu pour le marché immobilier, fournit aujourd'hui une mise à jour corporative.



Urbanimmersive procède au paiement des intérêts en reliés aux débentures convertibles ayant servi à l'acquisition de Tourbuzz. Suite à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, la Société a procédé à l'émission de 1 924 280 actions ordinaires, au prix unitaire de 0,09$ par action ordinaire, en règlement d'un paiement d'intérêts totalisant 173 184,72$ en faveur de détenteurs de débentures convertibles. La Société a décidé d'émettre les actions ordinaires afin de conserver ses liquidités.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une plateforme de marketing de contenu pour les professionnels de l'immobilier. La Société met en relation des professionnels de l'immobilier, des photographes et des écrivains afin de simplifier et d'optimiser le flux de production de contenu original. Urbanimmersive permet à ses clients de tirer parti de leurs investissements marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le Web, l'engagement des consommateurs envers leur marque et, finalement, leurs revenus.

