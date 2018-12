UnionPay propose des offres aux commerçants dans plus de 70 quartiers commerçants en dehors de la Chine continentale





SHANGHAI, 31 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée du Nouvel An, de nombreuses personnes s'apprêtent à partir en voyage. À présent, plus de 26 millions de commerçants en dehors de la Chine continentale acceptent les cartes UnionPay et, le mois prochain, plus de 70 quartiers commerçants populaires proposeront des offres spéciales aux possesseurs de cartes UnionPay.

UnionPay offre une expérience de paiement de plus en plus aisée aux possesseurs de ses cartes du monde entier

À ce jour, la zone d'acceptation d'UnionPay s'est étendue à 171 pays et régions, couvrant pratiquement toutes les destinations touristiques populaires. Depuis le début de cette année, la couverture d'acceptation d'UnionPay dans de nombreuses destinations touristiques émergentes n'a eu de cesse d'augmenter. Par exemple, en Asie du Sud, UnionPay International a noué un partenariat avec la National Payments Corporation of India afin de permettre à l'ensemble des DAB locaux et la moitié des commerçants locaux d'accepter les cartes UnionPay. Au Moyen-Orient, UnionPay a atteint une couverture d'acceptation de 90 % en Turquie. UnionPay a par ailleurs réalisé près de 100 % d'acceptation en Afrique du Sud et au Kenya, en collaborant avec diverses agences locales. Au Portugal, UnionPay est accepté dans tous les DAB et par près de 80 % des commerçants.

Pour mieux servir les voyageurs libres et indépendants, UnionPay International continue d'enrichir les types de commerçants qui acceptent UnionPay, en se concentrant en particulier sur les hôtels et les moyens de transport. À ce jour, UnionPay est accepté dans plusieurs des plus grandes marques hôtelières au monde, et notamment Mandarin Oriental, Peninsula, Shangri-La et Hilton. UnionPay International a également collaboré avec les meilleures marques de location de véhicules mondiales, à savoir Hertz, Avis, Europcar, Enterprise et Sixt.

Les offres UnionPay sont à présent disponibles dans plus de 70 quartiers commerçants du monde entier

Dans CBD, le centre-ville d'Auckland, les cartes UnionPay sont acceptées dans pratiquement tous les centres commerciaux, restaurants et cinémas. Les commerçants populaires comme The Loop Duty Free Shop et Live Fish Restaurant offrent également des remises spéciales aux possesseurs de cartes UnionPay.

La couverture d'acceptation d'UnionPay a dépassé 90 % dans les quartiers commerçants populaires tels que le centre-ville d'Auckland. Le logo UnionPay peut être trouvé facilement dans ces quartiers et de nombreux commerçants fournissent un service de caisse en chinois. Du fait de son acceptation croissante, UnionPay offre jusqu'à 30 % de remise chez des commerçants de qualité dans 76 quartiers commerçants clés, dans plus de 30 pays et régions. Ces quartiers commerçants sont situés à Hong Kong, Macao, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis.

Avec le service de paiement mobile UnionPay accepté dans 43 pays et régions, UnionPay propose également des offres spéciales pour les possesseurs de cartes qui réalisent des dépenses par le biais des produits de paiement mobile. Environ 3000 points de vente à Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapour, en Australie et en Europe offrent des remises instantanées aux clients qui paient avec le service de paiement sans contact mobile QuickPass d'UnionPay. Des remises de 20 % sont également accordées aux clients qui paient via la solution de paiement code QR d'UnionPay, l'application UnionPay, à Hong Kong.

