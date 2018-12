Huawei publie un livre blanc sur la solution AI Fabric, qui aide à construire un réseau de centres de données intelligent et sans la moindre perte





SHENZHEN, Chine, 28 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Huawei présente le document AI Fabric, Intelligent and Lossless Data Center Network in the AI Era (AI Fabric, un réseau de centres de données intelligent et sans perte à l'ère de l'IA).

Le livre blanc parle de l'urgence et de la nécessité de construire un réseau de centres de données intelligent et sans perte, en saisissant les opportunités offertes par l'IA pour monétiser la valeur des données. Il donne des précisions sur les vertus techniques uniques et les avantages que les clients peuvent tirer de l'utilisation de la solution AI Fabric pour construire un réseau intelligent sans la moindre perte de paquets, et avec une faible latence et un haut débit. Cette publication constitue une référence précieuse pour la construction de réseaux de centres de données de nouvelle génération.

Selon l'analyse des données, 67 % des PDG à la tête de 2 000 entreprises transfrontalières ont cité la numérisation comme le coeur de leur stratégie.

Utiliser l'intelligence artificielle pour extraire des renseignements des énormes quantités de données générées pendant la numérisation est monnaie courante. La Global Industry Vision (GIV) - Vision mondiale de l'industrie - de Huawei prévoit que le taux d'obtention en IA atteindra 86 % d'ici 2025 - et qu'utiliser l'IA pour prendre des décisions, remodeler les modèles et les écosystèmes commerciaux et revoir complètement les expériences clients sera un catalyseur essentiel.

L'intelligence artificielle est le moteur de la transformation de l'architecture des TIC. Les supports de stockage sont passés des disques durs HDD aux disques SSD, la latence a été réduite de 100 fois et les processeurs destinés au traitement des données sont devenus des processeurs graphiques - GPU (voire des puces AI dédiées), ce qui se traduit par une multiplication des performances de calcul par 100.

Les engorgements qui entravent la latence forcent l'évolution de la communication réseau depuis les protocoles TCP/IP vers l'accès direct à la mémoire à distance (RDMA). L'architecture d'application distribuée signifie une grande collaboration entre les serveurs, et les échanges de trafic N:1 ainsi que les paquets de données occupant un très grand nombre d'octets aggravent la congestion du réseau.

L'évolution des protocoles de communication et les changements dans l'architecture des applications demandent non seulement une transformation du réseau, mais aussi une planification intelligente et un transfert sans perte pour atteindre une perte de paquets nulle, une faible latence et un haut débit, au service du réseau intelligent et sans perte du centre de données.

Sur le salon HUAWEI CONNECT 2018, Huawei a lancé la solution AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network (solution de réseau de centre de données intelligent et sans perte AI Fabric) pour aider les clients à construire des réseaux RDMA compatibles avec les réseaux Ethernet traditionnels.

Cette solution offre aux centres de données des performances optimales sans la moindre perte de paquets, et avec une faible latence et un haut débit. Le livre blanc décrit les innovations de l'algorithme AI Fabric de Huawei en termes de gestion de la congestion et de contrôle du trafic. Un seul réseau transporte trois types de trafic : LAN, SAN et IPC.

Selon l'EANTC, un institut tiers indépendant et européen de tests, AI Fabric de Huawei peut réduire efficacement la durée de communication entre les noeuds HPC (calcul haute performance) de 40 %, ce qui améliore considérablement l'efficacité des services novateurs tels que la formation en IA.

« La popularité du réseau RDMA est en train de devenir une sorte de norme, et il a été déployé dans certaines grandes entreprises Internet », a déclaré Leon Wang, directeur général du domaine réseau des centres de données de Huawei. « Le réseau de centres de données intelligent et sans la moindre perte est devenu l'un des axes de transformation du réseau à l'ère de l'IA, où AI Fabric de Huawei est une solution innovante. Il accélère l'efficacité du traitement et du stockage des données, et permet aux entreprises d'obtenir des retours sur investissement extrêmement plus conséquents. »

AI Fabric de Huawei a été utilisée avec succès à des fins commerciales dans des entreprises de premier plan dans des secteurs comme l'Internet et la finance. La solution aide une entreprise Internet à améliorer l'efficacité de la formation en IA et à accélérer l'utilisation commerciale de la conduite autonome. AI Fabric aide China Merchants Bank à améliorer les performances de stockage dans le cloud de 20 % et conduit à l'ère de la banque de détail 3.0.

Pour découvrir l'intégralité du livre blanc, veuillez cliquer sur ce lien : AI Fabric, Intelligent and Lossless Data Center Network in the AI Era

