Une nouvelle plateforme de lutte contre la contrefaçon sécurise jusqu'à 99 % de tous les types de fraudes pour les marques de consommation

La start-up néerlandaise Seal présente la plateforme de jumeaux numériques et de lutte contre la contrefaçon la plus sûre au monde pour protéger les grandes marques de consommation

Seal est une nouvelle plateforme de lutte contre la contrefaçon qui résout jusqu'à 99 % de tous les types de fraudes sur les produits. Elle protège les consommateurs contre les faux grâce à une application simple qui leur permet de scanner leurs produits préférés pour vérifier leur authenticité, tout en protégeant les marques que nous aimons tous.

La société a été fondée avec comme mission d'établir une nouvelle norme pour la protection des consommateurs et des marques grâce à des solutions impossibles à pirater, basées sur des jumeaux numériques, la technologie blockchain et des puces NFC intelligentes de nouvelle génération. Seal a créé une suite logicielle complète qui restaure la confiance des consommateurs, redonne le contrôle aux marques et leur permet d'élaborer de nouvelles expériences de consommation numériques de la manière la plus directe jamais vue sur Internet.

Seal a remporté un prix de la Commission européenne pour la co-création du prochain niveau d'infrastructure de lutte contre la contrefaçon pour l'Europe, et a été sélectionnée en tant qu'innovateur Launch.org, une initiative fondée par la NASA, Nike, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le département d'État américain, pour son potentiel transformateur sur le commerce international et son impact sur la circularité.

Seal a été choisie parmi 50 grandes start-ups pour le lancement international de notre plateforme unique de lutte contre la contrefaçon et de jumeaux numériques lors de CES 2019 à Las Vegas du 8 au 11 janvier, le plus important salon professionnel technologique au monde, dans le cadre du Pavillon des start-ups néerlandaises au stand #51726.

Cette mission est sous la tutelle du prince Constantijn, envoyé spécial de StartupDelta.

À propos de Seal :

Seal Network est une société de blockchain primée qui s'est donnée comme mission de créer une plateforme mondiale de services et d'authenticité des produits. Nous sommes convaincus qu'en construisant de meilleurs produits, nous pouvons construire un monde meilleur.

Seal vous permet de protéger votre marque contre les contrefacteurs, de restaurer la confiance des consommateurs et d'obtenir des informations sur vos clients et vos produits plus facilement que jamais auparavant. Reprenez le contrôle de votre marque et libérez des services numériques qui n'étaient jamais possibles jusqu'à aujourd'hui, et donnez vie à vos produits. Le siège de Seal est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas.

