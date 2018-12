NUST MISIS : premier fourneau métallurgique au monde destiné au recyclage des déchets ménagers lancé en Russie





L'installation pilote du premier fourneau métallurgique au monde capable de traiter les déchets industriels contenant du fer ainsi que les déchets solides, qui fondra jusqu'à 16 000 tonnes de métal par an et produira de l'électricité sans nuire à l'environnement, a été lancé le 18 décembre 2018 à Mtsensk, dans la région d'Orel. Le fourneau a été conçu et construit par le groupe scientifique NUST MISIS en collaboration avec son partenaire industriel, la société Vtoraluminprodukt.

D'après les dernières études, plus de 130 milliards de tonnes de déchets ont été accumulées en Russie - ce qui équivaut à 800 tonnes ou 20 voitures complètes par personne. Par ailleurs, plus de 5 millions de tonnes de déchets industriels contenant du fer viennent s'y ajouter chaque année en provenance de la métallurgie ferreuse et non-ferreuse et de l'industrie chimique. Ces déchets sont entreposés dans des décharges et ne sont pas recyclés, car le procédé est technologiquement ou économiquement impossible et dangereux pour l'environnement.

L'équipe scientifique de NUST MISIS, dirigée par le Dr Gennadiy Podgorodetskiy, directeur du Centre scientifique et éducatif des technologies métallurgiques innovantes, en collaboration avec le partenaire industriel de l'université, la société Vtoraluminprodukt, a construit et lancé une usine pilote employant une colonne à bulles (basée sur le principe de l'injection de gaz), qui n'a aucun autre équivalent dans le monde, afin de traiter entièrement les déchets, scories et boues de l'industrie ainsi que les déchets contenant du carbone, y compris les ordures ménagères, et de produire du fer et des métaux non-ferreux concentrés de manière efficace et respectueuse de l'environnement.

Nikolay Shenchenko, membre du comité d'experts sur l'exploitation minière de la Douma d'État de la Fédération de Russie pour l'industrie et l'innovation, PDG de « Resmet » :

« L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle ne produit pas de déchets et permet de purifier les gaz d'échappement de manière simple, fiable et respectueuse de l'environnement. Elle permet également de combiner le traitement des déchets métallurgiques, des usines de préparation du charbon et des ordures ménagères des entreprises ou des agglomérations chauffées au charbon. C'est donc en quelque sorte une technologie universelle. »

Comme l'ont fait remarquer les spécialistes, ce fourneau pourrait devenir la nouvelle kalachnikov de Russie - c'est-à-dire une technologie unique qui n'a aucun équivalent à l'étranger et sera exportée dans le monde entier.

Takhir Galiullin, président de « Russian Steel » :

« Cette technologie peut être répliquée. Les experts la qualifient de technologie de troisième génération, qui est déjà plus perfectionnée et efficace que les précédentes. Une telle usine a de l'avenir, car il y aura toujours quelque chose à recycler. Il y a tant de déchets, de scories, de poussière, de gaz d'échappement, bref, de sous-produits de la métallurgie, et leur traitement sera toujours pertinent. Il est nécessaire de construire de telles installations dans les régions où la métallurgie est très présente afin de réduire les coûts logistiques. »

Comme l'a fait remarquer le développeur du fourneau Gennadiy Podgorodetskiy, la technologie est unique - personne d'autre dans le monde n'a rien fait de tel jusqu'à présent. Le prototype a attiré des investisseurs, des représentants de sociétés métallurgiques et chimiques telles que Severstal, EuroChem et Mechel, qui se sont réunis pour le lancement.

Mais si le recyclage des déchets industriels semble économiquement attractif, que doit-on faire des décharges traditionnelles ? Bien que le nouveau fourneau soit capable de traiter les ordures ménagères non triées, « aggravées » par les déchets dangereux tels que les lampes fluorescentes, les experts notent que le problème doit être résolu au niveau de l'État.

Natalya Belyaeva, membre du Conseil d'experts pour l'industrie de la Fédération de Russie :

« Le traitement des ordures ménagères ne représente pas une grande opportunité économique. Et pour intéresser les sociétés qui sont susceptibles d'utiliser cette usine pour le traitement des ordures ménagères, des mesures de soutien étatique doivent être envisagées. »

L'avantage le plus important de la technologie développée est son faible coût énergétique : 20 à 30 % inférieur aux meilleures solutions équivalentes. De ce point de vue, elle peut bénéficier de la désignation européenne MTD (meilleure technique disponible). De manière générale, la technologie est initialement axée sur la protection de l'environnement. La quantité d'émissions du fourneau est considérablement inférieure à celle des meilleures technologies équivalentes au monde ; de plus, elle permet de réduire la formation d'écotoxines particulièrement dangereuses.

Gennadiy Podgorodetskiy, le développeur :

« À la demande du client, la composition des scories peut être choisie pour un traitement ultérieur en pavés, isolants thermiques, clinker de ciment, etc. En raison de la conception unique de l'installation, les coûts énergétiques peuvent être ramenés à 500 kg de charbon et 500 nm[3] d'oxygène par tonne de fonte. Par conséquent, en recyclant les déchets industriels, nous obtenons de la fonte, des scories commerciales et un concentré métallique non-ferreux. Avec notre technologie, rien ne se perd. L'usine pilote est également conçue pour tester la technologie de gazéification sans déchets de nombreux déchets contenant du carbone, y compris les ordures ménagères. »

